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MLB／未給克蕭合格報價 道奇總管解釋原因

聯合新聞網 / 綜合報導
道奇沒有提前給王牌克蕭報價，原因是他需要時間思考自己的未來。 美聯社
道奇沒有提前給王牌克蕭報價，原因是他需要時間思考自己的未來。 美聯社

道奇休賽期間面臨到許多球員將進入自由市場，日前已分別對席格（Corey Seager）、泰勒（Chris Taylor）提出合格報價，但引發熱議的是名單中竟然沒有王牌克蕭（Clayton Kershaw），對此道奇總管佛里曼（Andrew Friedman）表示，「克蕭需要時間思考下一步。」

今年球季結束後，道奇將有12位會成為自由球員，但其中符合合格報價的只有3位，原先大家預期道奇會對3人都提出合格報價，不過截止日前公告名單上竟沒有克蕭的名字，因此引發猜測道奇是否不打算續留這名三屆塞揚得主。

根據佛里曼的說法，並非道奇無意留下克蕭，而是他需要多一點的時間思考自己的未來，「我們已經明確表示，如果克蕭想回來，我們永遠會為他留下一個位置，他對這個團隊充滿意義，不只是過去幾年，還有我們認為他明年可以為我們做的事情，我知道他想和他的妻子花一些時間討論，做出對他們最好的選擇，更重要的是，讓他感覺到舒服，我們沒有理由不相信他。」

佛里曼再補充，「我認為，出於我們對他的尊重以及他為這個團隊一切的付出，在他還沒準備好談合約之前，我們不會給他壓力。」

佛里曼

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