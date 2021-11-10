MLB／大都會想網羅布萊恩 將面談「吸血鬼經紀人」

大都會連續5年未能闖入季後賽，今年休賽期間非常積極地想招兵買馬，目前最中意人選就是剛成為自由球員的明星三壘手「老大」布萊恩（Kris Bryant），近期將會與他的經紀人波拉斯（Scott Boras）進行會談。

根據消息指出，今年交易大限前大都會就不停和小熊談論交易，原本想要網羅的球員其實是布萊恩，但最終換來的卻是他的隊友貝茲（Javier Baez），而布萊恩則是被交易到巨人。

29歲的布萊恩有著輝煌的戰功，2015年獲選國聯最佳新人，2016年就拿下國聯MVP，並帶領小熊重拾睽違108年的冠軍榮耀。

對於球員定位仍相當模糊的大都會來說，他們極需要布萊恩的加入來解決困境，因為布萊恩不但能擔任三壘手，同時也具備防守外野的能力，上個賽季他一共有47場比賽守三壘、35場守左外野、33場守右外野、13場守中外野。

由於波拉斯旗下搶手的自由球員非常多，包括薛則（Max Scherzer）、席格（Corey Seager）、塞米恩（Marcus Semien）等人，或許大都會在和波拉斯的會談中，除了討論如何簽下布萊恩，也有可能問及其他人的報價與意願。