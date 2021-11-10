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MLB／洋基總管點出補強策略 盼交易運動家巨砲一壘手

聯合新聞網 / 綜合報導
洋基總管凱許曼表示季後自由市場他確實有點預算能夠花錢補強。 美聯社
洋基總管凱許曼表示季後自由市場他確實有點預算能夠花錢補強。 美聯社

洋基總管凱許曼（Brian Cashman）今天接受媒訪問時表示，球隊有許多位置都需要補強，而有消息指出或許第一顆震撼彈將會是從運動家手中換來一壘手歐森（Matt Olson）。

歐森本季在運動家出賽156場，敲出39轟、111分打點外加2成71打擊率，這幾項數據皆為生涯新高，出色的表現也讓他首度入選明星賽，不過日前運動家似乎有意願將這名27歲的陣中主力放上交易桌，洋基顯然對他產生極高的興趣。

洋基希望能交易運動家巨砲一壘手歐森（右）。 美聯社
洋基希望能交易運動家巨砲一壘手歐森（右）。 美聯社

洋基目前一壘手是從小熊交易過來的瑞佐（Anthony Rizzo），不過他在球季結束後成為自由球員，雖然凱許曼表達了把他簽回來的可能性，並稱讚他在攻守兩端的均衡表現，以及領導方面對球隊大有益處，但洋基仍把目光投向更年輕、表現正處在上升期的歐森。

另外凱許曼認為游擊手是洋基休賽期間補強的一大重點，他希望能在自由市場或透過交易的方式迎來新的游擊手，並透露他已經有和兩名球員的經紀人進行了面談，根據猜測或許其中一人是道奇游擊手席格（Corey Seager）。

至於被問到休賽季的補強預算，凱許曼坦言確實有老闆史坦布瑞納(Hal Steinbrenner)討論過，已有方向但沒有設定明確數字，考量洋基本季並沒有付奢侈稅，不會被加重課稅下讓凱許曼有更多操作可能，他也直接表示「我確實有點空間」。

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