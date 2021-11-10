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MLB／年度15大最「噁心」球路 大谷指叉球上榜

聯合新聞網 / 綜合報導
大聯盟官網今天公布年度15大最「噁心」球路，二刀流大谷翔平也榜上有名。 美聯社
大聯盟官網今天公布年度15大最「噁心」球路，二刀流大谷翔平也榜上有名。 美聯社

大聯盟官網今天公布年度15大最「噁心」球路，其中已經入圍MVP的二刀流大谷翔平，也以投手身分出現在該排名之中，靠著一顆犀利的指叉球擄獲評審的心。

美國時間4月4日大谷翔平在一次與白襪年輕砲手羅伯特（Luis Robert）的對決中，他先連飆兩顆100英哩的火球取得2好球的球數領先，最後在以一顆92.6英哩的指叉球讓對手揮棒落空，直接三振出局。

官網指出大谷翔平的指叉球是聯盟裡最難打的球種之一，他本季指叉球的被打擊率僅0.087，投127顆才被打11支安打，並且還靠著這項武器投出77次三振。

除了大谷翔平外，榜上有名的還有狄葛隆（Jacob deGrom）在與入圍國聯MVP的塔提斯（Fernando Tatis Jr.）的一次正面交鋒中，用94.9英哩滑球三振對手，這顆三振掉塔提斯的滑球、是本季先發投手中除了速球以外最快的一顆三振球。

另外，獲選本年度最噁球路實至名歸的當然有投出今年最快一球103.4英哩的查普曼（Aroldis Chapman），道奇梅伊（Dustin May）動刀倒下前對教士比賽中一顆3539轉的曲球，則是本季先發投手中最多轉的一球。

梅伊 美國

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