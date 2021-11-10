快訊

2021氣候峰會進行中 體育活動也能拯救全球暖化？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／最有希望的新人王也槓龜 金鷹連20年無人入圍年度獎項

聯合新聞網 / 綜合報導
金鷹已經連續20年沒有球員入圍年度獎項，今年就連最有希望的蒙特卡索爭新人王也槓龜。 美聯社
金鷹已經連續20年沒有球員入圍年度獎項，今年就連最有希望的蒙特卡索爭新人王也槓龜。 美聯社

隨著賽季落幕，大聯盟官方昨天公布各個年度獎項決選名單，得獎結果自然是幾家歡樂幾家愁，但最沮喪的球隊非金鷹莫屬，原因就是他們已經連續20年，沒有任何一位球員的名字出現在年度獎項決選名單上。

金鷹身為聯盟戰績最差的球隊，球員在投打兩端的發揮都出現不少問題，想拿金手套、銀棒獎、塞揚獎機率甚低，今年唯一較有機會入圍的獎項就是年度新人，但當名單出爐時竟然連本季敲出33支全壘打的蒙特卡索（Ryan Mountcastle）也槓龜。

蒙特卡索本季33轟不但是聯盟最多的菜鳥，幾周前還被美國職棒大聯盟球員協會票選為美聯最傑出的新秀，但最終在官方年度人新王入圍名單上，仍不敵光芒超新星阿羅薩雷納（Randy Arozarena）、大物新秀法蘭柯（Wander Franco）和太空人先發投手賈西亞（Luis Garcia）。

談到蒙特卡索落選的原因，首先身為一名一壘手，他的守備表現就不如阿羅薩雷納以及法蘭柯突出，再者如果投票時有考量球隊戰績，蒙特卡索的對手剛好分別隸屬美聯戰績最好的兩支球隊。

連蒙特卡索也無緣角逐年度獎項後，金鷹已經連續20年沒有任何一名球員入圍過了，上一次是在1991年由名人堂球員瑞普肯（Cal Ripken Jr.）拿下MVP。

太空人 美國 投票 西亞

相關新聞

自由市場山雨欲來 四大塞揚獎名投簽約預測

2021賽季在亞特蘭大勇士的風光奪冠後劃下句號，隨之而來的是30支球隊軍備競賽的開始，今年的休賽季將會相當有趣，過去10年於大聯盟賽場上曾發揮宰制力的4大先發投手將一併投入自由球員市場，他們各個是經驗

MLB／小葛雷諾最年輕奪漢克阿倫獎 哈波第2度獲獎

表彰美職兩聯盟最佳打者的漢克阿倫獎今天揭曉，美國聯盟由藍鳥隊小葛雷諾（Vladimir Guerrero jr.）成為最...

MLB／大谷翔平MVP級表現 新庄剛志看好單季74轟

大聯盟昨天公布MVP最終決選名單，大谷翔平是美聯MVP人選之一，近期話題火爆的日本職棒火腿隊監督新庄剛志看好他未來能敲出...

MLB／最有希望的新人王也槓龜 金鷹連20年無人入圍年度獎項

隨著賽季落幕，大聯盟官方昨天公布各個年度獎項決選名單，得獎結果自然是幾家歡樂幾家愁，但最沮喪的球隊非金鷹莫屬，原因就是他們已經連續20年，沒有任何一位球員的名字出現在年度獎項決選名單上。 金鷹身為聯

MLB／紅雀老將卡本特確定離隊 感性告別：我愛你，聖路易！

紅雀日前確定將不會續留老將內野手卡本特(Matt Carpenter)，這也意味著卡本特於紅雀11年生涯正式告終，離開前他真摯地寫了一封信和聖路易的粉絲揮手告別。 卡本特在2011被紅雀選中後開啟了

MLB／3位23歲以下球員搶MVP排前3 史上頭一遭

大聯盟今天公布4大年度獎項決選名單，年度MVP競爭上的6人共有3人在23歲以下，為史上首見，今年兩聯盟MVP得主確定都未...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。