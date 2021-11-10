MLB／最有希望的新人王也槓龜 金鷹連20年無人入圍年度獎項

隨著賽季落幕，大聯盟官方昨天公布各個年度獎項決選名單，得獎結果自然是幾家歡樂幾家愁，但最沮喪的球隊非金鷹莫屬，原因就是他們已經連續20年，沒有任何一位球員的名字出現在年度獎項決選名單上。

金鷹身為聯盟戰績最差的球隊，球員在投打兩端的發揮都出現不少問題，想拿金手套、銀棒獎、塞揚獎機率甚低，今年唯一較有機會入圍的獎項就是年度新人，但當名單出爐時竟然連本季敲出33支全壘打的蒙特卡索（Ryan Mountcastle）也槓龜。

蒙特卡索本季33轟不但是聯盟最多的菜鳥，幾周前還被美國職棒大聯盟球員協會票選為美聯最傑出的新秀，但最終在官方年度人新王入圍名單上，仍不敵光芒超新星阿羅薩雷納（Randy Arozarena）、大物新秀法蘭柯（Wander Franco）和太空人先發投手賈西亞（Luis Garcia）。

談到蒙特卡索落選的原因，首先身為一名一壘手，他的守備表現就不如阿羅薩雷納以及法蘭柯突出，再者如果投票時有考量球隊戰績，蒙特卡索的對手剛好分別隸屬美聯戰績最好的兩支球隊。

連蒙特卡索也無緣角逐年度獎項後，金鷹已經連續20年沒有任何一名球員入圍過了，上一次是在1991年由名人堂球員瑞普肯（Cal Ripken Jr.）拿下MVP。