MLB／大谷翔平MVP級表現 新庄剛志看好單季74轟
大聯盟昨天公布MVP最終決選名單，大谷翔平是美聯MVP人選之一，近期話題火爆的日本職棒火腿隊監督新庄剛志看好他未來能敲出74轟，改寫大聯盟單季最多轟紀錄。
新庄剛志昨天在視察火腿隊秋訓時，聊到大谷翔平的看法，新庄剛志說：「不管投球、打擊，兩方面都太棒了，日本球員競爭全壘打王本來就匪夷所思，我也打過大聯盟，沒辦法把球轟這麼遠，大谷能夠表現得那麼輕鬆，就是我之前說過踏實努力的結果。」
新庄剛志表示，大谷的強壯身體就是默默苦練而來，而且下一季會在投打兩端提高到更高水準，有更驚人的表現，「以今年心態繼續努力，回過神來已經74轟了。」
「期待超越我前隊友邦茲（Barry Bonds）的紀錄？」新庄剛志說：「我想他是有這種想法，但沒有表現出來。」
新庄剛志雖然沒有跟大谷翔平一起打球，但也聽說不少他的「完美」事蹟，最後說：「如果能有一點缺點就好了，開玩笑的啦，大谷君。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言