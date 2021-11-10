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MLB／大谷翔平MVP級表現 新庄剛志看好單季74轟

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
近期話題火爆的日本職棒火腿隊監督新庄剛志看好大谷未來能敲出74轟，改寫大聯盟單季最多轟紀錄。 美聯社
近期話題火爆的日本職棒火腿隊監督新庄剛志看好大谷未來能敲出74轟，改寫大聯盟單季最多轟紀錄。 美聯社

大聯盟昨天公布MVP最終決選名單，大谷翔平是美聯MVP人選之一，近期話題火爆的日本職棒火腿隊監督新庄剛志看好他未來能敲出74轟，改寫大聯盟單季最多轟紀錄。

新庄剛志昨天在視察火腿隊秋訓時，聊到大谷翔平的看法，新庄剛志說：「不管投球、打擊，兩方面都太棒了，日本球員競爭全壘打王本來就匪夷所思，我也打過大聯盟，沒辦法把球轟這麼遠，大谷能夠表現得那麼輕鬆，就是我之前說過踏實努力的結果。」

新庄剛志表示，大谷的強壯身體就是默默苦練而來，而且下一季會在投打兩端提高到更高水準，有更驚人的表現，「以今年心態繼續努力，回過神來已經74轟了。」

「期待超越我前隊友邦茲（Barry Bonds）的紀錄？」新庄剛志說：「我想他是有這種想法，但沒有表現出來。」

新庄剛志雖然沒有跟大谷翔平一起打球，但也聽說不少他的「完美」事蹟，最後說：「如果能有一點缺點就好了，開玩笑的啦，大谷君。」

新庄剛志 大谷翔平 大聯盟

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