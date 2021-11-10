MLB／小葛雷諾最年輕奪漢克阿倫獎 哈波第2度獲獎

表彰美職兩聯盟最佳打者的漢克阿倫獎今天揭曉，美國聯盟由藍鳥隊小葛雷諾（Vladimir Guerrero jr.）成為最年輕獲獎者，國家聯盟選擇費城人隊哈波（Bryce Harper），史上第12位重複獲獎的球員。

漢克阿倫獎自1999年創立，每年由球迷、媒體選出兩個聯盟最好的打者，獎項以前全壘打王漢克阿倫（Hank Aaron）為名，而漢克阿倫在今年初過世，其鍾愛的勇士隊在年底拿下久違的世界大賽冠軍。

22歲的小葛雷諾今年敲出48轟，培瑞茲（Salvador Perez）並列大聯盟全壘打王，上壘率4成01、長打率0.601則是美聯第一，不僅是最年輕獲獎者，也是藍鳥隊史第四人。

「我對自己的辛勤工作感到驕傲。」小葛雷諾表示，能夠透過辛勤工作展現在球場上，並且拿下這座獎項，「我覺得非常榮幸而且非常開心」。

哈波繼2015年後再次獲獎，今年球季打出大聯盟最高的0.615長打率以及1.044整體攻擊指數，另外打擊率3成09、35轟外加大聯盟最多的42支二壘打。

「我愛棒球歷史、我愛這座獎項。」哈波說：「這代表著漢克阿倫是多棒的人，作為球員，他為棒球比賽、為亞特蘭大、密爾瓦基都做了很多，我不希望大家忘記漢克阿倫是誰，或是忘記其他前輩，因為是他們才有今天的我們。」