自由市場山雨欲來 四大塞揚獎名投簽約預測

2021賽季在亞特蘭大勇士的風光奪冠後劃下句號，隨之而來的是30支球隊軍備競賽的開始，今年的休賽季將會相當有趣，過去10年於大聯盟賽場上曾發揮宰制力的4大先發投手將一併投入自由球員市場，他們各個是經驗充沛的沙場老將，4人生涯共攬下9座塞揚獎、2座MVP，可說是這個世代頂尖投手的代名詞，本文將透過事例及球隊現況分析，評估這4位大投手的簽約年份及下家預測。

2021成績：11勝6敗、防禦率4.16。生涯WAR值73.1 歐新社資料照片

38歲的葛蘭基2016年與響尾蛇簽下的6年2億650萬美元合約於今年球季正式到期，生涯逐漸步入尾聲的他，數據方面也有明顯的下滑，本季他的直球均速僅剩88.9英里，每9局被全壘打數（HR/9）來到生涯次高的1.58支，三振率也只剩17.2%，投手獨立防禦率（FIP）為4.71，不過控球仍舊保持高水準，保送率5.2%為聯盟頂尖，吃局數的能力也仍為上乘，作為稱職的中段輪值工作馬綽綽有餘，但太空人先發輪值如賈西亞（Luis Garcia）、瓦德茲（Framber Valdez）、尤奎迪（Jose Urquidy）等年輕手臂逐漸收成，他們可能不會再替這位沙場老將空出一格先發席次。

葛蘭基從2012年開始便不曾離開西區球隊，推測明年的下家仍以西區為主，《USA Today》作家奈丁格（Bob Nightengale）曾透露葛蘭基想要回歸國家聯盟的說法，但該作家「放槍」的黑歷史族繁不及備載，在此先不採納他的消息。天使近年來投打失衡，已經好一段時間沒有與投手簽下複數年合約，反而偏好以1年短約小額投資如德黑蘭（Julio Teheran）、哈維（Matt Harvey）、昆塔納（Jose Quintana）、邦迪（Dylan Bundy）、卡布（Alex Cobb）等生涯似乎就要走向下坡的球員，賭看看他們能否找回過去身手，然而實質上取得成功的僅有去年的邦迪以及今年的卡布，依照過去天使的簽約傾向，葛蘭基穩定的吃局數能力與偶有佳作的表現，顯然會成為制服組小額投資的首選，預測他們將以1至2年、年均1500萬美元左右的薪資讓葛蘭基睽違10年再度披上天使戰袍。

2021成績：未出賽。生涯WAR值71.8 歐新社資料照片

身為2010年代最具宰制力的投手之一，韋蘭德除了在2012年以24勝5敗的成績一舉拿下美聯塞揚獎及MVP，轉戰太空人後再以36歲高齡回春，2019奪下生涯第二座塞揚獎，該年休賽季，太空人也以2年6600萬美元合約再續前緣，豈料接下來的2年他只投了6局，就因韌帶置換手術（Tommy John）報銷，也宣告這張合約徹底失敗。

預測：接受合約報價

韋蘭德的狀況相對簡單，他需要完整出賽一年的機會來證明自己的身手尚未退化，38歲的年齡加上過去兩個球季幾乎沒有投球實績，要掙得一份複數年合約的機會不大，站在球團方角度也頗具風險，因此推測韋蘭德的簽約選項有二，一是接受太空人1年1840萬美元的合格報價，二則是或許有其他球隊願意以1年約加上第二年球隊選擇權的合約形式邀請加盟。

潛在買家：老虎

底特律老虎今年度打出77勝85敗戰績，名列美聯中區第三，陣中多位年輕新秀在老將卡布雷拉（Miguel Cabrera）的帶領下已經逐漸收成，在全員健康的前提下，老虎有望在明年挑戰睽違7年的美中龍頭寶座，年輕投手如史庫柏（Tarik Skubal）、麥茲（Casey Mize）與曼寧（Matt Manning）等皆令人期待，一名如韋蘭德的老將可以帶領這些球員成長，鳳還巢對老虎球迷來說倒也不失為美事一樁，但若以相同的報價評估，追尋同為自由球員的史卓曼（Marcus Stroman）或許才是相對務實的選擇。

2021成績：10勝8敗、防禦率3.55。生涯WAR值71.9 歐新社資料照片

作爲一位生涯14年都待在洛杉磯道奇的傳奇名將，克蕭不只是近代最強左投，更是道奇隊的代名詞，如今33歲的他生涯首度踏進自由球員市場，外界多對他近年的退化趨勢有所疑慮，雖然直球均速僅剩90.7英里，但他近年選擇少丟直球，並大幅增加滑球的使用比率，本季已經來到了47.4%，這個改變在近兩年也收到不錯的成效，雖然帳面的自責分率為3.55，但FIP其實僅有3.00，證明即使身手退化，克蕭仍是不折不扣的前段輪值等級投手。

預測：續留道奇

克蕭休賽季並沒有收到球隊的合格報價，推測有兩種可能，一是道奇球團早就與對方有私下默契商討簽約事宜，那麼就沒有必要再提出合格報價；二是給予球員方更有利的簽約條件，若有其他球隊簽下他就不必附帶一個選秀權，意即變相降低簽下克蕭所需花費的成本，那麼他便擁有更多空間與下家談價，但後者的可能性偏低，33歲的克蕭理應不會這麼早就回老家德州，預測最終還是會披上藍色球衣，並以年均1800-2300萬的2年合約回歸洛杉磯。

2021成績：15勝4敗、防禦率2.46。生涯WAR值67.2 歐新社資料照片

耐投、經驗豐富、獲獎無數，37歲的薛則成為本季自由球員市場最大咖的投手，年齡上升成績能卻逆勢成長，本季繳出生涯新低的自責分率2.46（FIP 2.97），且球威不減，在179.1局送出236次三振，累積成績甚至足以挑戰生涯第4座塞揚獎，雖沒能帶領藍衫軍完成連霸大業，但他在季後賽的精彩表現想必已深刻留在每個道奇球迷的心中，唯一讓球隊有所疑慮的是季後賽過度疲勞的手臂，以及自2017年開始出現的右頸神經傷勢。

731交易大限前，薛則曾向國民總管瑞佐（Mike Rizzo）透露自己想待在國聯、偏好西區球隊，最後也如願被交易至道奇，跑完7年合約的今天，薛則用實力告訴眾人自己有機會再爭取生涯第二張複數年大約，自然也有選擇球隊的權利。藍衫軍沒有理由不留下薛則，在包爾（Trevor Bauer）狀況尚未明朗前，道奇先發輪值的可用之兵其實比想像中短缺，但是否為休賽季首要任務則不得而知，畢竟一票主力如席格（Corey Seager）、泰勒（Chris Taylor）都將進入市場試試水溫。至於同為國聯西區的強權巨人也是潛在買家之一，他們擁有充裕的薪資空間，且今年輪值主力如德斯克拉法尼（Anthony DeSclafani）、高斯曼（Kevin Gausman）、伍德（Alex Wood）等人都將進入自由市場，補強先發陣容就成了巨人軍的首要目標之一，很有可能搶在世仇之前提出3年總值約9000萬美元以上的合約，綁下薛則直到40歲。

商品推薦