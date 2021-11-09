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MLB／3位23歲以下球員搶MVP排前3 史上頭一遭

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
小葛雷諾（Vladimir Guerrero jr.）。 美聯社
小葛雷諾（Vladimir Guerrero jr.）。 美聯社

大聯盟今天公布4大年度獎項決選名單，年度MVP競爭上的6人共有3人在23歲以下，為史上首見，今年兩聯盟MVP得主確定都未率隊打進季後賽，則會是1987年後首見。

年度MVP將在19日壓軸揭曉，最受矚目的入圍者為天使隊「二刀流」大谷翔平，本季在投手丘繳出9勝2敗、防禦率3.18，送出156次三振，打擊區上炸裂46轟、100分打點、26盜，不管是投手帳號或打者帳號都玩到頂尖，也讓他的年度MVP呼聲始終極高。

27歲的大谷，在這份決選名單要屬中生代，小塔提斯（Fernando Tatis jr.）、小葛雷諾（Vladimir Guerrero jr.）都以22歲的年紀入選，索托（Juan Soto）則在10月25日剛滿23歲。

這是史上第一次有3名球員在年度MVP票選排名前3，原紀錄為2人，分別是1956年漢克阿倫（Hank Aaron）排名國聯第3、卡萊恩（Al Kaline）排名美聯第3，以及1941年雷瑟（Pete Reiser）排名國聯第2、費勒（Bob Feller）排名美聯第3。

當然，小塔提斯、索托同在國聯上榜，也是史上第一次單一聯盟年度MVP有2位23歲以下球員排名前3。

今年6位入圍者的球隊都未打進季後賽，也因此不管最終是誰獲選，都將是近34年來頭一遭，前一次兩位年度MVP的球隊都沒打季後賽為1987年，當年僅4隊打季後賽。

塔提斯 小葛雷諾 大谷翔平

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