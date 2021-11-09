MLB／連3年最多出賽數！前大都會救援左投睡夢中過世

前大都會救援左投菲力西安諾（Pedro Feliciano）驚傳過世，據消息指出他在波多黎各時間星期一於睡夢中離世，事發後朋友和前隊友通知大都會，菲力西安諾享年45歲。

菲力西安諾大聯盟生涯都在大都會渡過，其中曾經有連續3年皆為聯盟出賽數最多的投手，2008年投出86場，2009年來到88場，2010年甚至高達92場，因為出賽頻率很高也幾乎未拒絕過球隊派出的任務，因此有「永遠的佩德羅」一美名。

菲力西安諾效力大都會9年，戰績為22勝21敗，帶有4救援成功和3成33的自責分，總共出賽484場比賽是大都會歷史上第二多的紀錄，僅落後法蘭柯（John Franco）的695 場。

當年大都會的教頭藍道夫（Willie Randolph）對菲力西安諾的表現也讚不絕口，「我從來不必低頭看牛棚，確定佩德羅是否準備好了，他總是隨叫隨到，從不拒絕。我知道他會很累，但他總是臨危受命。」

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