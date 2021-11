MLB／因手傷冠軍賽打擊率不到1成 太空人三壘手接受手術

太空人明星三壘手布萊格曼(Alex Bregman)世界大賽表現不如人意,先前就被認為和手腕傷勢未癒有關,太空人今天也正式宣布,布萊格曼昨天接受右手腕手術,預計會在春訓前歸隊。

布萊格曼在IG限時動態分享了一張他手術後的照片,他在病床上豎起大拇指,並寫下「一切順利,很快就回來。」

27 歲的布萊格曼從今年例行賽後半段開始就受到傷病的困擾,他整個9月份只有 7支打,季後賽最後兩輪比賽的表現更是掙扎,美聯冠軍賽中打擊率僅2成17,隨後世界大賽再下滑至不到1成,布萊格曼打擊完全熄火也種下太空人輸球的敗因。

布雷格曼在季初因左股四頭肌拉傷缺席將近兩個月,根據太空人今天發布的消息指出,他最快能在1月開始恢復正常的棒球活動。

Alex Bregman underwent surgery on his right wrist today. Expect an announcement from the team soon. For now, Bregman’s Instagram story. pic.twitter.com/TYLSQ7fwc0