MLB／因手傷冠軍賽打擊率不到1成 太空人三壘手接受手術

太空人明星三壘手布萊格曼（Alex Bregman）世界大賽表現不如人意，先前就被認為和手腕傷勢未癒有關，太空人今天也正式宣布，布萊格曼昨天接受右手腕手術，預計會在春訓前歸隊。

布萊格曼在IG限時動態分享了一張他手術後的照片，他在病床上豎起大拇指，並寫下「一切順利，很快就回來。」

27 歲的布萊格曼從今年例行賽後半段開始就受到傷病的困擾，他整個9月份只有 7支打，季後賽最後兩輪比賽的表現更是掙扎，美聯冠軍賽中打擊率僅2成17，隨後世界大賽再下滑至不到1成，布萊格曼打擊完全熄火也種下太空人輸球的敗因。

布雷格曼在季初因左股四頭肌拉傷缺席將近兩個月，根據太空人今天發布的消息指出，他最快能在1月開始恢復正常的棒球活動。

Alex Bregman underwent surgery on his right wrist today. Expect an announcement from the team soon. For now, Bregman’s Instagram story. pic.twitter.com/TYLSQ7fwc0 — Chandler Rome (@Chandler_Rome) November 8, 2021

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