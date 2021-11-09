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大二生進手術室縫合惹議 成大醫證實：技術受認可、依法進行

評／潛艦撞出海面 曝美軍在西太平洋的水下布局

MLB／因手傷冠軍賽打擊率不到1成 太空人三壘手接受手術

聯合新聞網 / 綜合報導
布萊格曼昨天接受右手腕手術，預計會在春訓前歸隊。 美聯社
布萊格曼昨天接受右手腕手術，預計會在春訓前歸隊。 美聯社

太空人明星三壘手布萊格曼（Alex Bregman）世界大賽表現不如人意，先前就被認為和手腕傷勢未癒有關，太空人今天也正式宣布，布萊格曼昨天接受右手腕手術，預計會在春訓前歸隊。

布萊格曼在IG限時動態分享了一張他手術後的照片，他在病床上豎起大拇指，並寫下「一切順利，很快就回來。」

27 歲的布萊格曼從今年例行賽後半段開始就受到傷病的困擾，他整個9月份只有 7支打，季後賽最後兩輪比賽的表現更是掙扎，美聯冠軍賽中打擊率僅2成17，隨後世界大賽再下滑至不到1成，布萊格曼打擊完全熄火也種下太空人輸球的敗因。

布雷格曼在季初因左股四頭肌拉傷缺席將近兩個月，根據太空人今天發布的消息指出，他最快能在1月開始恢復正常的棒球活動。

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