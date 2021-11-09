MLB／韋蘭德想投到45歲 自辦測試會投到97哩
38歲的塞揚名投韋蘭德（Justin Verlander）今天自辦測試會，吸引超過15隊到場，他共投25到30球，球速在94到97哩，美國媒體預測他投入自由市場的機率較高。
韋蘭德在去年季末進行TJ韌帶置換手術，剩餘球季及今年都報銷，尋求明年球季復出，在市場上仍有行情，太空人隊對他提出合格報價（1年1840萬美元），韋蘭德可接受、留隊再戰1年，尋求來年更大的合約，也可拒絕、直接進入自由市場試水溫。
韋蘭德今天在佛州的自辦測試會，吸引15到20隊到場，洋基、大都會、紅襪、遊騎兵、老虎等隊都被點名，證實有派出球探到場，對這位兩屆塞揚的身手仍抱持期待。
MLB Network球評雷諾茲（Harold Reynolds）今天在節目中透露，明年春訓就將滿39歲的韋蘭德，希望能投到45歲，最近的牛棚練投也都投到95、96哩，媒體預期他將拒絕合格報價，進入自由市場。
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