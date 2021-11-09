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MLB／失業1個月後 紅雀前總仔席爾特入圍年度最佳教頭

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
Mike Shildt。 美聯社
Mike Shildt。 美聯社

年度4大獎項決選名單放榜，其中出現失業者的名字，今年率領紅雀隊奇蹟般進入季後賽的總教練席爾特（Mike Shildt），在球季結束後丟掉飯碗，而現在他有機會成為國聯年度最佳總教練。

紅雀今年季中一度只有52勝52敗，在外卡之爭落後7場勝差，但他們在最後階段振翅疾飛，拉出超狂17連勝，也一舉鎖定外卡席次。

就在外卡驟死賽遭道奇隊淘汰的一周後，席爾特遭到解雇，結束在紅雀體系的18年生涯，連他本人都始料未及。球團給出的理由是「理念不合」，認為他不是適合帶領紅雀繼續前進的掌舵手。

拒絕丟掉飯碗不到1個月，席爾特進入年度最佳教頭決選名單，將與巨人隊凱普勒（Gabe Kapler）、釀酒人隊康索爾（Craig Counsell）競爭獎項。

已下台的教頭入選並非新鮮事，去年白襪隊在外卡系列賽失利後，也解雇了總教練倫特利亞（Rick Renteria），而他最終在美聯年度最佳教頭票選中排名第2，僅次於光芒隊凱許（Kevin Cash）；NBA在2018年也有贏得年度最佳教頭的暴龍隊凱西（Dwane Casey）遭到解雇案例。

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