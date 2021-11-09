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MLB／大谷翔平與藍鳥雙雄爭MVP 培瑞茲轟出紀錄卻未入圍

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平。 美聯社
大谷翔平。 美聯社

大聯盟年度4大獎項入圍名單公布，「二刀流」大谷翔平無意外進入美聯年度MVP決選名單，將與同樣來自藍鳥隊的小葛雷諾（Vladimir Guerrero jr.）、塞米恩（Marcus Semien）競爭，名單中未見皇家鐵捕培瑞茲（Salvador Perez）的名字，也引起諸多討論。

由全美棒球記者協會（BBWAA‎）票選產生的4大獎項，依序將於16日揭曉年度最佳新人、17日年度最佳教頭、18日塞揚獎、19日年度MVP，今天先公布4大獎項決選名單。

大谷本季在投手丘繳出9勝2敗、防禦率3.18，送出156次三振，打擊區上炸裂46轟、100分打點、26盜，不管是投手帳號或打者帳號都玩到頂尖，也讓他本季的年度MVP呼聲始終極高，他的名字毫無意外出現在榜單上。

大谷的對手為藍鳥雙雄小葛雷諾、塞米恩，令人意外的是，皇家隊鐵捕培瑞茲的48轟、121分打點都在大聯盟排名第1，單季全壘打數打破史上捕手紀錄，卻未進入決選名單，也引起外界質疑聲浪。

4大獎項決選名單如下

年度新人王

美聯

阿羅薩雷納（Randy Arozarena）/光芒

法蘭柯（Wander Franco）/光芒

賈西亞（Luis Garcia）/太空人

國聯

卡爾森（Dylan Carlson）/紅雀

英迪亞（Jonathan India）/紅人

羅傑斯（Trevor Rogers）/馬林魚

年度最佳總教練

美聯

凱許（Kevin Cash）/光芒

貝克（Dusty Baker）/太空人

瑟維斯（Scott Servais）/水手

國聯

康索爾（Craig Counsell）/釀酒人

凱普勒（Gabe Kapler）/巨人

席爾特（Mike Shildt）/紅雀

塞揚

美聯

柯爾（Gerrit Cole）/洋基

瑞伊（Robbie Ray）/藍鳥

林恩（Lance Lynn）/白襪

國聯

柏恩斯（Corbin Burnes）/釀酒人

薛則（Max Scherzer）/國民、道奇

惠勒（Zack Wheeler）/費城人

年度MVP

美聯

大谷翔平/天使

小葛雷諾（Vladimir Guerrero jr.）/藍鳥

塞米恩（Marcus Semien）/藍鳥

國聯

小塔提斯（Fernando Tatis jr.）/教士

哈波（Bryce Harper）/費城人

索托（Juan Soto）/國民

大谷翔平

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