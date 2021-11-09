MLB／大谷翔平與藍鳥雙雄爭MVP 培瑞茲轟出紀錄卻未入圍
大聯盟年度4大獎項入圍名單公布，「二刀流」大谷翔平無意外進入美聯年度MVP決選名單，將與同樣來自藍鳥隊的小葛雷諾（Vladimir Guerrero jr.）、塞米恩（Marcus Semien）競爭，名單中未見皇家鐵捕培瑞茲（Salvador Perez）的名字，也引起諸多討論。
由全美棒球記者協會（BBWAA）票選產生的4大獎項，依序將於16日揭曉年度最佳新人、17日年度最佳教頭、18日塞揚獎、19日年度MVP，今天先公布4大獎項決選名單。
大谷本季在投手丘繳出9勝2敗、防禦率3.18，送出156次三振，打擊區上炸裂46轟、100分打點、26盜，不管是投手帳號或打者帳號都玩到頂尖，也讓他本季的年度MVP呼聲始終極高，他的名字毫無意外出現在榜單上。
大谷的對手為藍鳥雙雄小葛雷諾、塞米恩，令人意外的是，皇家隊鐵捕培瑞茲的48轟、121分打點都在大聯盟排名第1，單季全壘打數打破史上捕手紀錄，卻未進入決選名單，也引起外界質疑聲浪。
4大獎項決選名單如下
年度新人王
美聯
阿羅薩雷納（Randy Arozarena）/光芒
法蘭柯（Wander Franco）/光芒
賈西亞（Luis Garcia）/太空人
國聯
卡爾森（Dylan Carlson）/紅雀
英迪亞（Jonathan India）/紅人
羅傑斯（Trevor Rogers）/馬林魚
年度最佳總教練
美聯
凱許（Kevin Cash）/光芒
貝克（Dusty Baker）/太空人
瑟維斯（Scott Servais）/水手
國聯
康索爾（Craig Counsell）/釀酒人
凱普勒（Gabe Kapler）/巨人
席爾特（Mike Shildt）/紅雀
塞揚
美聯
柯爾（Gerrit Cole）/洋基
瑞伊（Robbie Ray）/藍鳥
林恩（Lance Lynn）/白襪
國聯
柏恩斯（Corbin Burnes）/釀酒人
薛則（Max Scherzer）/國民、道奇
惠勒（Zack Wheeler）/費城人
年度MVP
美聯
大谷翔平/天使
小葛雷諾（Vladimir Guerrero jr.）/藍鳥
塞米恩（Marcus Semien）/藍鳥
國聯
小塔提斯（Fernando Tatis jr.）/教士
哈波（Bryce Harper）/費城人
索托（Juan Soto）/國民
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