快訊

打假卡被抓包！群創炒了年資20年副理 百萬年薪飛了

出席COP26被要求用英文回答 中國氣候特使：不如你用中文提問！

MLB／美媒評太空人報價太傷人 柯瑞亞此時訪紐約令洋基迷暴動

聯合新聞網 / 綜合報導
部分洋基球迷希望柯瑞亞加入球隊，解決游擊防線問題。 路透
部分洋基球迷希望柯瑞亞加入球隊，解決游擊防線問題。 路透

太空人球團已向陣中狀元游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）開出5年1.6億美金（約新台幣44億5500萬元）報價，但外媒普遍認為這個價碼低到「羞辱人」，柯瑞亞應該不會接受。而柯瑞亞近日正好來到紐約，令洋基隊球迷暴動，紛紛要他「快來洋基」。

柯瑞亞過去受訪時曾透露，他想要一份「大而長」的合約，也提到自己很愛大都會隊明星游擊手林多（Francisco Lindor）的10年3.41億美元（約新台幣94億9500萬元）鉅約，而教士隊小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）也有14年3.4億美元的合約，如今太空人的報價可能讓他失望了。

正好最近柯瑞亞和隊友馬多納度（Martin Maldonado）在紐約觀光，馬多納度在推特放上柯瑞亞的照片並寫下：「他準備好了。」引發洋基球迷暴動，要他趕快加入洋基，解決球隊游擊防線問題。

有球迷表示，柯瑞亞在收到一份羞辱人的報價後穿著深藍色棒球外套搭配白色T恤前往紐約，這是在暗示自己即將加入洋基；也有人回應：「告訴他（柯瑞亞）洋基也準備好了，我們會原諒他，並讓他在洋基創造傳奇。」甚至有球迷搞笑地「P圖」讓柯瑞亞穿上洋基隊球衣。

現年27歲的柯瑞亞在2012年以狀元郎身分加入太空人，2015年升上大聯盟，並奪下該年度新人王，至今入選過2次明星賽，生涯平均打擊三圍.277/.356/.481，並貢獻133發全壘打及489分打點。

太空人 紐約

相關新聞

MLB／大谷翔平待錯球隊！外媒評天使：浪費史上最優秀選手

日籍球星大谷翔平本季雙刀出鞘，投、打方面都有相當優異的表現，被外界認為是美聯MVP最有力人選，而加拿大媒體《the Score》近日對美聯各隊進行賽季點評，其中天使隊就被給予負面評價，寫道：「天使隊可說是浪費了史上最優秀的選手、浪費了大谷翔平史上最偉大的二刀流賽季。」

MLB／馬丁尼茲不執行逃脫條款 在紅襪5年待好待滿

紅襪隊重砲馬丁尼茲（J.D. Martinez）決定不執行逃脫條款，在紅襪待好待滿，捕手瓦茲奎茲（Christian Vazquez）也被球團留下，而投手李察斯（Garrett Richards）、培瑞茲（Martin Perez）和季中從國民挖來的重砲史瓦柏（Kyle Schwarber）都將成為自由球員。

勇士奪冠只是開始 未來可望稱霸國聯多年

還有什麼會比贏得冠軍更困難？當然是衛冕冠軍。自2000年洋基完成三連霸後，21年來還沒有任何球隊能夠衛冕成功。不僅如此，這21隻冠軍隊有超過一半隔年連季後賽都打不進，只有兩隊能在下一季再次挺進世界大賽

MLB／美媒評太空人報價太傷人 柯瑞亞此時訪紐約令洋基迷暴動

太空人球團已向陣中狀元游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）開出5年1.6億美金（約新台幣44億5500萬元）報價，但外媒普遍認為這個價碼低到「羞辱人」，柯瑞亞應該不會接受。而柯瑞亞近日正好來到紐約，令洋基隊球迷暴動，紛紛要他「快來洋基」。

MLB／好想留在紐約 大都會前總仔跑去面試洋基壘指

大都會隊在球季結束後未執行總教練羅哈斯（Luis Rojas）的2022年合約選擇權，但他仍有機會留在紐約，消息指出，他...

MLB／紅雀5人霸榜金手套史上首見 亞瑞納多直追朗神紀錄

不管在洛磯或紅雀隊，亙古不變的道理是亞瑞納多（Nolan Arenado）都是金手套，今年再度獲獎，寫下超狂的菜鳥年起金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。