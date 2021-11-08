MLB／美媒評太空人報價太傷人 柯瑞亞此時訪紐約令洋基迷暴動

太空人球團已向陣中狀元游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）開出5年1.6億美金（約新台幣44億5500萬元）報價，但外媒普遍認為這個價碼低到「羞辱人」，柯瑞亞應該不會接受。而柯瑞亞近日正好來到紐約，令洋基隊球迷暴動，紛紛要他「快來洋基」。

柯瑞亞過去受訪時曾透露，他想要一份「大而長」的合約，也提到自己很愛大都會隊明星游擊手林多（Francisco Lindor）的10年3.41億美元（約新台幣94億9500萬元）鉅約，而教士隊小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）也有14年3.4億美元的合約，如今太空人的報價可能讓他失望了。

正好最近柯瑞亞和隊友馬多納度（Martin Maldonado）在紐約觀光，馬多納度在推特放上柯瑞亞的照片並寫下：「他準備好了。」引發洋基球迷暴動，要他趕快加入洋基，解決球隊游擊防線問題。

Tell him the Yankees are ready too. And we will forgive him and will make him a legend here — anthony (@Anthony01851718) November 7, 2021

有球迷表示，柯瑞亞在收到一份羞辱人的報價後穿著深藍色棒球外套搭配白色T恤前往紐約，這是在暗示自己即將加入洋基；也有人回應：「告訴他（柯瑞亞）洋基也準備好了，我們會原諒他，並讓他在洋基創造傳奇。」甚至有球迷搞笑地「P圖」讓柯瑞亞穿上洋基隊球衣。

Man shows up in NYC wearing blue and white the day he receives an insulting offer from his former team



Carlos Correa, you are a Yankee. pic.twitter.com/MhbGkqQYJa — Barry (Aaron Judge enjoyer) (@YanksBar) November 7, 2021

現年27歲的柯瑞亞在2012年以狀元郎身分加入太空人，2015年升上大聯盟，並奪下該年度新人王，至今入選過2次明星賽，生涯平均打擊三圍.277/.356/.481，並貢獻133發全壘打及489分打點。

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