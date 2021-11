MLB／美媒評太空人報價太傷人 柯瑞亞此時訪紐約令洋基迷暴動

太空人球團已向陣中狀元游擊手柯瑞亞(Carlos Correa)開出5年1.6億美金(約新台幣44億5500萬元)報價,但外媒普遍認為這個價碼低到「羞辱人」,柯瑞亞應該不會接受。而柯瑞亞近日正好來到紐約,令洋基隊球迷暴動,紛紛要他「快來洋基」。

柯瑞亞過去受訪時曾透露,他想要一份「大而長」的合約,也提到自己很愛大都會隊明星游擊手林多(Francisco Lindor)的10年3.41億美元(約新台幣94億9500萬元)鉅約,而教士隊小塔提斯(Fernando Tatis Jr.)也有14年3.4億美元的合約,如今太空人的報價可能讓他失望了。

正好最近柯瑞亞和隊友馬多納度(Martin Maldonado)在紐約觀光,馬多納度在推特放上柯瑞亞的照片並寫下:「他準備好了。」引發洋基球迷暴動,要他趕快加入洋基,解決球隊游擊防線問題。

Tell him the Yankees are ready too. And we will forgive him and will make him a legend here