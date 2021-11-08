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MLB／好想留在紐約 大都會前總仔跑去面試洋基壘指

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
大都會隊前總教練羅哈斯留在紐約覓職，前往洋基隊面試跑壘教練職缺。 美聯社
大都會隊前總教練羅哈斯留在紐約覓職，前往洋基隊面試跑壘教練職缺。 美聯社

大都會隊在球季結束後未執行總教練羅哈斯（Luis Rojas）的2022年合約選擇權，但他仍有機會留在紐約，消息指出，他前往洋基隊面試跑壘教練職缺，且留下好印象。

羅哈斯執教大都會兩季，共取得103勝119敗，兩年皆未進入季後賽，球季結束後未獲續留，他也在積極面試下一份工作，先前曾參與教士隊總教練面試，最終這個職缺由梅爾文（Bob Melvin）出任，今天再傳羅哈斯轉往洋基面試。

洋基教頭布恩（Aaron Boone）日前剛獲3年延長合約，附帶2025年選擇權，但教練團將要改組，他麾下共有4名教練遭到解職，打擊教練、助理打擊教練、一壘教練、三壘教練都懸缺。

羅哈斯前往面試跑壘教練職缺，據The Athletic指出，他的面試過程讓球團留下正面印象，若能爭取到這份工作，新球季也不必搬家了。

洋基 大都會

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