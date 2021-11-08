MLB／大谷翔平待錯球隊！外媒評天使：浪費史上最優秀選手

日籍球星大谷翔平本季雙刀出鞘，投、打方面都有相當優異的表現，被外界認為是美聯MVP最有力人選，而加拿大媒體《the Score》近日對美聯各隊進行賽季點評，其中天使隊就被給予負面評價，寫道：「天使隊可說是浪費了史上最優秀的選手、浪費了大谷翔平史上最偉大的二刀流賽季。」

大谷翔平本季打出史詩般的成績，儘管未能成為繼「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）後再度繳出單季勝投、全壘打數都達雙位數的球員，他的數據表現仍是「前無古人、後無來者」等級。

投手大谷本季9勝2敗、防禦率3.18、送出156K；打者翔平則敲出逼近全壘打王的46轟、100分打點、26次盜壘成功，打擊三圍.257/.372/.592、OPS.965。若單看投球或打擊成績，大谷翔平的數據已位居大聯盟前段班，很難想像這兩項優異的數據是由同一人創造，也難怪他的WAR值（勝場貢獻值）高達9。

不過天使隊近年來積弱不振，不僅投手戰力不足，打擊方面楚奧特（Mike Trout）又因傷缺席，天使本季以77勝85敗戰績分區倒數第二作收，已連7年未打入季後賽，天使隊總管梅納西（Perry Minasian）承諾會在休賽季進行補強。

《the Score》對天使隊的點評也圍繞在大谷翔平身上，文章寫道：「天使隊可說是浪費了史上最優秀的選手、浪費了大谷翔平史上最偉大的二刀流賽季。」除此之外，文章也酸溜溜地寫下：「天使隊的比賽有很多看點，但希望在不久的將來，贏球可以是其中一個理由。」

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