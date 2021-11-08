MLB／馬丁尼茲不執行逃脫條款 在紅襪5年待好待滿

紅襪隊重砲馬丁尼茲（J.D. Martinez）決定不執行逃脫條款，在紅襪待好待滿，捕手瓦茲奎茲（Christian Vazquez）也被球團留下，而投手李察斯（Garrett Richards）、培瑞茲（Martin Perez）和季中從國民挖來的重砲史瓦柏（Kyle Schwarber）都將成為自由球員。

馬丁尼茲在2018年與紅襪簽下5年1.1億美元（約新台幣30億6300萬元）合約，合約包含第二年起，馬丁尼茲可執行逃脫條款成為自由球員。外界原先預估，國聯明年起若實施DH制將增加不少工作機會，本季東山再起的馬丁尼茲繳出打擊率.286、28轟、99分打點的成績，可能會以自由球員身分再拚另一份長約，沒想到他連續3年都不執行逃脫條款，決定續留紅襪，令外界有些意外。而明年馬丁尼茲的薪水約為1937萬美元（約新台幣5億4500萬元）。

留在紅襪的除了馬丁尼茲外，還有31歲的捕手瓦茲奎茲。他目前為止7年的大聯盟生涯都是效力於紅襪，紅襪球團也動用選擇權將他留下，明年薪水約700萬美元（約新台幣1億9493萬元）。

開季時擔任先發投手的李察斯和培瑞茲由於表現平平，季末轉任牛棚投手。如今，紅襪球團也決定不執行兩人的選擇權，並以150萬美元買斷李察斯明年1000萬美元（約新台幣2億7847萬元）合約，另以50萬美元買斷培瑞茲明年600萬美元（約新台幣1億6708萬元）合約。

此外，紅襪季中與國民交易換來的重砲史瓦柏（Kyle Schwarber）日前拒絕執行明年1150萬美元（約新台幣3億2024萬元）選擇權，要在自由市場另拚長約。同為重砲手，史瓦柏和馬丁尼茲的守備位置重複，為了讓攻擊火力最大化，季後賽時教練團讓史瓦柏移防一壘。如今馬丁尼茲決定續留，一壘還有菜鳥球季就25轟的達爾貝克（Bobby Dalbec）可接班，紅襪是否會重簽史瓦柏存在極大變數。

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