快訊

誰要刺殺伊拉克總理？自爆無人機與中東的「刺客政治」

AZ疫苗效期剩24天…衛福部可拒絕卻收下的原因是？

MLB／馬丁尼茲不執行逃脫條款 在紅襪5年待好待滿

聯合新聞網 / 綜合報導
明年是紅襪隊主砲馬丁尼茲合約的最後一年，他仍決定不行使逃脫條款。 美聯社
明年是紅襪隊主砲馬丁尼茲合約的最後一年，他仍決定不行使逃脫條款。 美聯社

紅襪隊重砲馬丁尼茲（J.D. Martinez）決定不執行逃脫條款，在紅襪待好待滿，捕手瓦茲奎茲（Christian Vazquez）也被球團留下，而投手李察斯（Garrett Richards）、培瑞茲（Martin Perez）和季中從國民挖來的重砲史瓦柏（Kyle Schwarber）都將成為自由球員。

馬丁尼茲在2018年與紅襪簽下5年1.1億美元（約新台幣30億6300萬元）合約，合約包含第二年起，馬丁尼茲可執行逃脫條款成為自由球員。外界原先預估，國聯明年起若實施DH制將增加不少工作機會，本季東山再起的馬丁尼茲繳出打擊率.286、28轟、99分打點的成績，可能會以自由球員身分再拚另一份長約，沒想到他連續3年都不執行逃脫條款，決定續留紅襪，令外界有些意外。而明年馬丁尼茲的薪水約為1937萬美元（約新台幣5億4500萬元）。

留在紅襪的除了馬丁尼茲外，還有31歲的捕手瓦茲奎茲。他目前為止7年的大聯盟生涯都是效力於紅襪，紅襪球團也動用選擇權將他留下，明年薪水約700萬美元（約新台幣1億9493萬元）。

開季時擔任先發投手的李察斯和培瑞茲由於表現平平，季末轉任牛棚投手。如今，紅襪球團也決定不執行兩人的選擇權，並以150萬美元買斷李察斯明年1000萬美元（約新台幣2億7847萬元）合約，另以50萬美元買斷培瑞茲明年600萬美元（約新台幣1億6708萬元）合約。

此外，紅襪季中與國民交易換來的重砲史瓦柏（Kyle Schwarber）日前拒絕執行明年1150萬美元（約新台幣3億2024萬元）選擇權，要在自由市場另拚長約。同為重砲手，史瓦柏和馬丁尼茲的守備位置重複，為了讓攻擊火力最大化，季後賽時教練團讓史瓦柏移防一壘。如今馬丁尼茲決定續留，一壘還有菜鳥球季就25轟的達爾貝克（Bobby Dalbec）可接班，紅襪是否會重簽史瓦柏存在極大變數。

紅襪 Kyle Schwarber J.D. Martinez

延伸閱讀

MLB／波西夠格進名人堂？克蕭投贊成票：最強捕手

MLB／皇家名捕培瑞茲奪雙冠王 卻哀嘆：明天開始沒事做

MLB／敲48轟並列全壘打王 小葛雷諾失望：對一切都不滿意

MLB／培瑞茲想要回破紀錄全壘打球 卻遭球迷「獅子大開口」

相關新聞

MLB／馬丁尼茲不執行逃脫條款 在紅襪5年待好待滿

紅襪隊重砲馬丁尼茲（J.D. Martinez）決定不執行逃脫條款，在紅襪待好待滿，捕手瓦茲奎茲（Christian Vazquez）也被球團留下，而投手李察斯（Garrett Richards）、培瑞茲（Martin Perez）和季中從國民挖來的重砲史瓦柏（Kyle Schwarber）都將成為自由球員。

MLB／紅雀5人霸榜金手套史上首見 亞瑞納多直追朗神紀錄

不管在洛磯或紅雀隊，亙古不變的道理是亞瑞納多（Nolan Arenado）都是金手套，今年再度獲獎，寫下超狂的菜鳥年起金...

MLB／道奇未給合格報價 克蕭14年生涯首度成自由球員

道奇隊今天宣布對席格（Corey Seager）、泰勒（Chris Taylor）提出合格報價，引起更多討論的是未出現在...

勇士奪冠只是開始 未來可望稱霸國聯多年

還有什麼會比贏得冠軍更困難？當然是衛冕冠軍。自2000年洋基完成三連霸後，21年來還沒有任何球隊能夠衛冕成功。不僅如此，這21隻冠軍隊有超過一半隔年連季後賽都打不進，只有兩隊能在下一季再次挺進世界大賽

MLB／勇士封王遊行好尷尬 車隊開太快球迷傻眼

世界大賽擊敗太空人奪冠的勇士昨回到亞特蘭大舉行封王遊行，不過一路上插曲不斷，除了致勝大功臣馬茲克（Tyler Matzek）疑似被警察誤認成是一般的球迷差點遭逮捕，也有粉絲抱怨遊行巴士實在開太快了，感到相當傻眼。

MLB／2年僅投2局 大都會考慮對「雷神」提合格報價

大都會隊先發投手「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard）近年因傷所擾，2年來僅出賽2場，而今年季後他也成為自由球員，據紐約媒體《SNY》報導，大都會球團正考慮是否要對他提出1年1840萬美元（約新台幣5億1200萬）的合格報價（QO）。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。