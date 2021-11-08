勇士奪冠只是開始 未來可望稱霸國聯多年

還有什麼會比贏得冠軍更困難？當然是衛冕冠軍。自2000年洋基完成三連霸後，21年來還沒有任何球隊能夠衛冕成功。不僅如此，這21隻冠軍隊有超過一半隔年連季後賽都打不進，只有兩隊能在下一季再次挺進世界大賽。想在21世紀成功衛冕建立霸業的難度之高由此可以想像。

今年勇士非常幸運地能在對的時間（交易大限前）找到對的人（一群來打工的明星外野手）做出對的事（在季後賽大顯神威），才有辦法從一隻勝率不到五成的球隊搖身一變成為分區冠軍並且在季後賽過關斬。但也因為其中運氣佔了很大成份，就在勇士高奏凱歌的同時，也有許多人認為這隻今年僅有88勝（國聯排第5、全大聯盟排第12）的球隊明年想衛冕不啻難如登天。譬如ESPN七早八早在上週做出的最新戰力評比（Power Rankings）勇士位居第七，剛出爐的2022年總冠軍賭盤勇士賠率也只排第五。

勇士在例行賽僅有88勝，季後賽奪冠過程中充滿許多好運，因此明年球季並不被看好能衛冕成功。 年美聯社

勇士的奪冠陣容確實不是完美無缺，甚至可以說存在不少漏洞。尤其在季後賽兩大功臣羅沙里歐（Eddie Rosario）、索勒（Jorge Soler）成為自由球員，「珍珠項鍊才是本體」的彼德森（Joc Pederson）及打點王杜沃（Adam Duvall）雙雙拒絕執行選擇權（不過杜沃還未滿自由球員年限）後，除了原有的先發投手陣容待補強外，這幾位外野手可能全數離隊所留下的外野與進攻火力巨大空缺，也將成為新科冠軍GM安索波洛斯（Alex Anthopoulos)今年冬天要面對的一大難題。

眾所周知，大聯盟雖然不像NBA、NFL有薪資硬上限，但老闆花起錢來也絕非毫無底限。即便是豪門洋基、道奇也時常想方設法要迴避豪華稅的門檻。像勇士這樣老闆既是上市公司又非位處紐約、洛杉磯等超級大都會的球隊，如果想要具備爭冠的實力，就得趁有多位年輕球員打出名堂卻又還未取得自由球員（甚至是仲裁）資格仍是「廉價勞工」的大好時機，利用這短短幾年的時間以年輕球員為主幹，並利用藉此空出的預算找大牌球員補足其他空缺。

奪冠的滋味很美好，但自己的薪資更重要，勇士兩位手彼德森(左)及杜瓦(右)都不願意執行選擇權。 美聯社

這幾年勇士正是遇上這樣的大好時機，而且接下來還會有數年的好光景。這一切都要歸功於新生代球星亞古納（Ronald Acuna Jr.）及奧比斯（Ozzie Albies）這兩位「冤大頭」以及他們在前年四月跟勇士簽下的「賣身契」。亞古納所簽下的8年1億美金合約對勇士來說絕對是天上掉下來的禮物——雖說今年因傷錯失大半球季，如今還未滿23歲的亞古納生涯OPS已高達.925。在未來六年（也是亞古納生涯最巔峰的歲月）勇士都只須支付低於1700萬（明年更只有1500萬）的薪水就可享有這位中外野手MVP等級的巨大貢獻。假使六年後也不過29歲的亞古納依舊身體健康表現優異，勇士還可繼續行使兩年同樣是1700萬的球隊選擇權。

亞古納在2018年登上大聯盟舞台，勇士在2019年與他簽下8年1億美元長約，以他至今的打出426支安打、246分打點，並有105支全壘打和78次盜壘成功來看，實在是太合算了。 美聯社

至於奧比斯當年所簽下的7年3500萬合約就更離譜。當時消息一出，所有人都認為奧比斯跟他的經紀人「頭殼壞去」。甚至有人說這是有史以來最誇張的「不平等條約」。如今奧比斯已二度入選明星賽、拿過銀棒獎而且成為現役最佳二壘手之一，但他明年跟未來三年的年薪仍早已白紙黑字只有區區的500萬及700萬。而且跟亞古納一樣，如果四年後奧比斯身手依舊（到時他也才28歲），勇士同樣可再行使兩年份的球隊選擇權——薪水照舊是700萬美元。

奧比斯與勇士簽下的長約更是超值，依打出的成績來看，平均恐怕只有市場行情的1/3左右，這讓勇士未來幾年都有「閒錢」去年強其他位置，這就是投資趁早的好處！ 美聯社

有了這兩張佛心合約，只要亞古納傷勢順利痊癒，勇士的中外野跟二壘就可確保「長治久安」。因此安索波洛斯可以好整以暇地在九月跟勞苦功高的老將先發投手摩頓（Charlie Morton）與捕手達諾德（Travis d’Arnaud）完成續約。雖說游擊手史旺森（Dansby Swanson）、王牌投手弗里德（Max Fried）及後起之秀的三壘手萊利（Austin Riley）等年輕主將都擁有仲裁資格，明年年薪將因此調昇，但漲幅畢竟有限。今年球季開打前勇士的團隊薪資是1.31億，在30隻球隊中僅排第12。目前也僅有六位球員有約在身，總薪資不過7700萬。即便勇士將有仲裁資格的多位球員包括杜沃在內全數留下，也還有足夠的薪資空間與取得自由身的精神領袖一壘手弗里曼（Freddie Freeman）續約，並且從市場上找回幾位堪用的先發投手及外野手。

一壘手弗里曼是勇士季後唯一需要花大錢留下的球員，不過他為勇士貢獻12個球季，已是球隊的精神領袖，給他最後一張優沃的長約一點都不過份。 美聯社

而且當勇士幸運地開啟爭冠窄門的同時，國聯東區其他四隊卻都各自有著不小的麻煩。有新老闆重金挹注的大都會本季一開始還打得有模有樣，最終卻虎頭蛇尾成了笑柄，明年想挑戰勇士的地位也還得再補強陣容，並祈禱王牌投手狄葛隆（Jacob deGrom）保持健康、十年大約到手的游擊手林多（Francisco Lindor）及時回神。這幾年大張旗鼓聲勢不小的費城人則是成了不折不扣的半吊子，年年看似有機會取勇士而代之，卻連一次季後賽都進不去，已陷入「再而衰，三而竭」的窘境。可能要開始重建的國民跟永遠都在重建的馬林魚就更不用說。總而言之，短期之內東區四隊顯然難以撼動勇士的地位。

儘管從薪資結構、同區對手等各方面來看，勇士確實大有機會一躍成為足以與道奇等強隊爭雄的勁旅，甚至建立起稱霸國聯的強權。但現階段勇士的未來仍存在許多不確定性，包括亞古納與原是王牌投手候選人卻因腳傷今年整季報銷的索羅卡何時能傷癒歸來、身陷家暴醜聞混沌不明的外野手歐蘇納（Marcell Ozuna）將如何脫身，弗里曼是否真會選擇離開亞特蘭大以及眾多季中來歸的助拳人究竟誰才值得挽留等等都是絕大的問題。對沈浸在奪冠喜悅的勇士來說，接下來將會是個忙碌的冬天。正所謂「欲戴王冠，先承其重」，將來勇士能否建立起媲美上世紀90年代的國聯霸權，就得靠安索波洛斯繼續施展他的手腕。

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