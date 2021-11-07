MLB／太空人開5年44億留人 FA大物柯瑞亞答應與否受矚目

太空人隊狀元游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）季後成為自由球員，而據《FOX 26 Houston》報導，太空人已向他提出一份5年1.6億美金（約新台幣44億5500萬元）的合約，期盼能留住這位明星好手，接下來就看柯瑞亞是否會答應了。

先前外媒就曾報導，柯瑞亞在2021季前就曾與球團談過延長合約，當時太空人提出的價碼約落在6年1.2億美元（約新台幣33億4100萬元）至5年1.25億美元（約新台幣34億8000萬元）之間，不過，柯瑞亞過去受訪時曾透露，他想要一份「大而長」的合約，也提到自己很愛大都會隊明星游擊手林多（Francisco Lindor）的10年3.41億美元（約新台幣94億9500萬元）鉅約，因此季前他並未接受球團的開價。

季後太空人球團更積極與投入自由市場的柯瑞亞協商，今天消息人士透露，太空人已向柯瑞亞提出一份5年1.6億美元的合約，比季前的價碼更高了些，這回柯瑞亞是否會點頭答應繼續當太空人，肯定是大聯盟球隊爭相矚目的焦點。

現年27歲的柯瑞亞在2012年以狀元郎身分加入太空人，2015年升上大聯盟，並奪下該年度新人王，至今入選過2次明星賽，生涯平均打擊三圍.277/.356/.481，並貢獻133發全壘打及489分打點。

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