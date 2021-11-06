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MLB／昔日曾為「月亮轟」致歉 索勒的風度讓前隊友很難忘

聯合新聞網 / 綜合報導
新科世界大賽MVP索勒，在冠軍遊行時舉起獎盃。 路透社
新科世界大賽MVP索勒，在冠軍遊行時舉起獎盃。 路透社

助勇士奪下睽違26年世界大賽冠軍的一大功臣索勒（Jorge Soler），在第六戰擊出令人印象深刻的超前轟，最終也贏得世界大賽MVP，而這一發飛出場外的全壘打，也勾起昔日隊友札斯崔尼（Rob Zastryzny）的一些有趣回憶。

現效力馬林魚隊的左投札斯崔尼提到，當時正與妻子一起觀看世界大第六戰，在第三局見到索勒敲出飛出場外的大號三分砲時，馬上讓他回憶起2017年的一場對決，也曾被索勒夯出一發打到場外停車場的「月亮轟」。

札斯崔尼和索勒都是小熊2016年冠軍成員，不過索勒隔年轉戰皇家成為對手，2017年兩人在3A比賽中相遇對決，索勒不留情面的砲轟前隊友，直接把球打到場外的停車場，推測距離大概有530至540英尺之遠。

札斯崔尼回憶：「我根本不知道那顆球飛得有多遠，我只看到索勒揮棒完後站在打擊區，目送這球飛往場外後才開始跑壘。」雖然這舉動對投手不太尊敬，不過札斯崔尼並未放在心上，還肯定索勒的能力，「既然他有本事打出500英呎距離，就有資格這樣做！」

然而令札斯崔尼訝異的是，索勒才是過意不去的那個人，隔日特別請託朋友找到他，並當面向他道歉，索勒說：「，「我為昨日的行為感到抱歉，我沒有任何不敬的意思。」早就釋懷的札斯崔尼則回應：「沒事啦兄弟！我根本沒放心上，而且你那球真的打得很好。」

因此世界大賽這一轟，讓札斯崔尼很有「既事感」，他大讚索勒一直都擁有極佳的風度，不過要是能重來一次，「我還是希望能這是一顆界外球」」。

停車場

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