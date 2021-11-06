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MLB／長得平凡錯了嗎？勇士牛棚大將差點在封王遊行被捕

聯合新聞網 / 綜合報導
勇士舉行冠軍遊行，牛棚大將馬茲克差點被負責維安的警察誤認為球迷遭到逮捕。 路透社
勇士舉行冠軍遊行，牛棚大將馬茲克差點被負責維安的警察誤認為球迷遭到逮捕。 路透社

抱回世界大賽冠軍獎盃的勇士，今日回到主場亞特蘭大舉辦封王遊行，但過程中被眼尖的球迷發現，牛棚大將馬茲克（Tyler Matzek）竟被警察誤認成球迷，差點被抓走，影片一出引起大批網友的熱議。

31歲的勇士牛棚大將馬茲克，在世界大賽扮演重要角色，除了在國聯冠軍賽第六戰用連三K化解道奇功勢一戰成名，接著世界大賽也在第六戰後援兩局、僅被敲出1支安打，並投出4次三振，為亞特蘭大守住勝利，並拿下睽違26年的冠軍。不過在今日封王遊行，負責維安的警察似乎不認識這名奪冠功臣。

有球迷在推特上傳影片，跟著遊行車一旁行走的馬茲克，正與現場球迷互動時時，突然一名警察衝出把他推至旁邊，並要求他表明身分，想確認他不是來鬧事的球迷。此畫面也被現場大批觀眾捕捉下來，棒球網紅《Jomboy》和大聯盟分析師Ryan M. Spaeder也紛紛對於此事發文，「警察竟然在封王遊行想要逮捕馬茲克！他們真心覺得馬茲克是粉絲嗎？還是認為有球迷扮成馬茲克混入其中？」

「全世界的人都知道馬茲克差點在自己的封王遊行被捕，可能被警察誤認為球迷了，但他可是貨真價實的馬茲克阿。」

警察 網紅

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