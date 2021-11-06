MLB／執教24年0冠 太空人決定讓教頭貝克再拚一年

太空人今日宣布續約總教練貝克(Dusty Baker)，讓現年72歲的貝克還有機會完成未達到的夢想，再拚一年爭取生涯首座世界大賽獎盃，彌補24年執教生涯0冠的缺憾，

曾3度獲選國聯年度最佳教頭的貝克，率領過五支不同球隊進入季後賽，並在2002年帶領舊金山巨人贏得國聯冠軍，不過卻總是與世界大賽冠軍擦身而過。今年太空人在世界大賽輸給勇士後，貝克也立即表示不打算退休，並且願意續留太空人，「我期待能成為這個球隊的一部份。我和這裡已有深入的連結，並且還有一些未完成的事等著我去處理。」

如今確定回歸太空人後，貝克開心的表示，「我能感受我的內心相當澎湃激動，但我不會表現的太明顯。」

太空人在2019年歷經作弊醜聞後，2020年找來貝克擔任救火隊，並穩定當時軍心動盪的太空人，貝克帶隊2季後也相信球隊已度過那些黑暗的日子，並表明想當看好太空人的未來，「我和不少球員聊過，原本對太空人沒興趣的球員，現在都不排斥了，我認為這說明了球隊將有明亮的未來。」

對於達成續約，太空人老闆克蘭(Jim Crane)也非常肯定貝克能力，「貝克對球員很好，對球迷和媒體也很好，能讓他回來我們都非常興奮。」

「我知道你們都想知道談話內容，特別是薪資，我只能說雙方都有共識，我們也知道他想要完成什麼，所以很快就達成了協議」，克蘭補充說。

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