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MLB／鈴木誠也入札挑戰大聯盟 官網點這兩隊可能有興趣

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
大聯盟官網今天報導，日本職棒廣島隊明星外野手鈴木誠也將行使入札制度。 歐新社
大聯盟官網今天報導，日本職棒廣島隊明星外野手鈴木誠也將行使入札制度。 歐新社

大聯盟官網今天報導，日本職棒廣島隊明星外野手鈴木誠也將行使入札制度，並指出他是今年自由球員市場頂級外野手之一，模板是勇士隊超級新星亞古納（Ronald Acuna Jr.）。

官網報導中指出，廣島隊會等到日本總冠軍賽結束後才宣布鈴木誠也挑戰大聯盟一事，今年日職賽季配合東京奧運一度暫停，因而較晚結束。

鈴木誠也投入美職後，官網將他與最大咖的外野手馬提（Starling Marte）相提並論，鈴木誠也今年球季敲出38轟、整體攻擊指數（OPS）1.079，加上是名有耐心、力量以及盜壘敏銳度的右打，能夠與亞古納相比較。

鈴木誠也申請入札後，大聯盟球隊有30天可以談判，大都會隊是可能競爭者之一，因為外野手康佛托（Michael Conforto）成為自由球員，但前提是大都會要先找到新總經理。

另一隊是遊騎兵隊，他們從簽下達比修有開始就密切關注日職，而且今年右打的全壘打數在美聯墊底，鈴木誠也的火力會很受歡迎。

大聯盟 大都會 亞古納

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