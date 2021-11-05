MLB／紅人卡斯特蘭諾斯打出生涯年 提前跳出合約再拚大約

根據官網報導，紅人明星外野手卡斯特蘭諾斯(Nick Castellanos)宣布提前2年跳出合約，將在生涯顛峰時成為自由球員，預期他會是市場上最搶手的外野手之一。

卡斯特蘭諾斯在2020年和紅人隊簽下4年6400萬美元合約，未來2年還有3400萬美元、包含2024年2000萬美元相互選擇權，不過他選擇在今日提前跳出合約成為自由球員，這可能與紅人總管克拉爾(Nick Krall)日前表態會檢視全隊薪資狀況，將更倚重球探報告且從農場培育新人有關。紅人預計會對他提出合格報價，確保他與其他球隊簽約後能獲得選秀權。

克拉爾日前受訪時表示紅人季後會在自由市場上好好觀望，讓手上的1.3億美元薪資空間價值最大化，「我不認為我們會在市場上毫無動作」，他也提到將金手套鐵捕巴恩哈特(Tucker Barnhart)交易到老虎只是重整第一步，「從團隊薪資來看，可能有些不合理，所以我們必須再做出調整。」

卡斯特蘭諾斯在本季打出生涯年，打擊率.309、34轟和OPS0.939三數據都是生涯最佳， 100 分打點則是紅人隊打點王，他表示2021是他打棒球以來最穩定也最愉快的一年，儘管他了解在新版勞資協議簽訂前跳出合約會有風險，仍決定恢復自由身尋求大約，而他的經紀人正是鼎鼎大名的「吸血鬼」波拉斯(Scott Boras)。

目前季後頂級外野手自由市場除了卡斯特蘭諾斯外，還有紅襪隊史瓦伯(Kyle Schwarber)、巨人隊布萊恩(Kris Bryant)、運動家隊馬提(Starling Marte)、大都會隊康佛托(Michael Conforto)與剛助勇士奪的世界大賽MVP索勒(Jorge Soler)與國聯冠軍賽MVP羅沙里歐(Eddie Rosario)等人待價而沽。

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