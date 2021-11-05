MLB／「Z魔神」葛蘭基恐不再當太空人 美媒：他想去國聯

繼先前媒體報導太空人隊強投葛蘭基（Zack Greinke）拒絕透露未來動向後，今《USA Today》再加碼爆料，指出葛蘭基應該不會和太空人簽約，而且他想去國聯打球。

「Z魔神」葛蘭基在2019年季中從響尾蛇被交易至太空人，他在改披太空人隊戰袍後的該季貢獻62.2局，防禦率僅3.02，後來的美聯冠軍戰和世界大賽他也表現得相當出色。

在過去的兩個賽季中，葛蘭基一直都是太空人隊上穩定的先發投手，他在2020年賽季繳出4.03防禦率，上個賽季吃下171局，防禦率微幅上升至4.16。不過，他在2020與2021賽季仍有些數據明顯下滑，葛蘭基的三振率從2020年的24.5％降至17.2％，挨轟率則是暴增一倍，這似乎也間接導致他今年季末的出賽場次減少。他在本季季後賽只出賽3場，主投6.1局失2分。

雖然葛蘭基的身手已不如巔峰時期，但他本季防禦率4.16，仍較全聯盟先發投手的平均值4.34優異。此外，他本季的保送率5.2％也在129名投球局數100局以上的投手中排名第11低。

《USA Today》也提到，比起美聯，葛蘭基更喜歡待在國聯，即使今年休賽季可能將DH引進國聯。撰寫該文的記者作出結論，2011至19年賽季大部分時間都待在國聯的葛蘭基，可能還是比較習慣國聯的住宿或球場。

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