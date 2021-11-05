快訊

揭開馬雲突然失寵之謎！原來是見了這個人沒報備

MLB／「Z魔神」葛蘭基恐不再當太空人 美媒：他想去國聯

聯合新聞網 / 綜合報導
美媒報導太空人隊王牌投手葛蘭基明年可能不會繼續留在太空人。 美聯社
美媒報導太空人隊王牌投手葛蘭基明年可能不會繼續留在太空人。 美聯社

繼先前媒體報導太空人隊強投葛蘭基（Zack Greinke）拒絕透露未來動向後，今《USA Today》再加碼爆料，指出葛蘭基應該不會和太空人簽約，而且他想去國聯打球。

「Z魔神」葛蘭基在2019年季中從響尾蛇被交易至太空人，他在改披太空人隊戰袍後的該季貢獻62.2局，防禦率僅3.02，後來的美聯冠軍戰和世界大賽他也表現得相當出色。

在過去的兩個賽季中，葛蘭基一直都是太空人隊上穩定的先發投手，他在2020年賽季繳出4.03防禦率，上個賽季吃下171局，防禦率微幅上升至4.16。不過，他在2020與2021賽季仍有些數據明顯下滑，葛蘭基的三振率從2020年的24.5％降至17.2％，挨轟率則是暴增一倍，這似乎也間接導致他今年季末的出賽場次減少。他在本季季後賽只出賽3場，主投6.1局失2分。

雖然葛蘭基的身手已不如巔峰時期，但他本季防禦率4.16，仍較全聯盟先發投手的平均值4.34優異。此外，他本季的保送率5.2％也在129名投球局數100局以上的投手中排名第11低。

《USA Today》也提到，比起美聯，葛蘭基更喜歡待在國聯，即使今年休賽季可能將DH引進國聯。撰寫該文的記者作出結論，2011至19年賽季大部分時間都待在國聯的葛蘭基，可能還是比較習慣國聯的住宿或球場。

太空人

相關新聞

MLB／家人、傷病決定退休 波西：我不再享受棒球

波西（Buster Posey）的年代宣告結束，這位巨人隊鐵捕今天正式退休，傷病的折磨與陪伴家人的念頭，是他決定結束12...

MLB／波西夠格進名人堂？克蕭投贊成票：最強捕手

巨人隊鐵捕波西（Buster Posey）今天宣布退休，外界對於他是否夠格進入名人堂，引起不小討論聲浪，而生涯對戰經驗最...

MLB／「根本毫無疑問」 前巨人隊教頭看好波西入主名人堂

巨人隊名捕波西（Buster Posey）於美國時間4日下午在記者會上宣布高掛球衣，許多球迷也開始爭論波西是否有資格入主名人堂。據《NBC Sports》報導，前巨人隊教頭、生涯2000勝俱樂部成員之一的波奇（Bruce Bochy）對此相當有信心，認為這位優秀的子弟兵將來一定能進入名人堂。

MLB／想簽哈波錢從哪來？ 巨人營運總裁曾要波西球員兼總仔

巨人隊一代鐵捕波西（Buster Posey）於賽季結束後宣告退休，在他投下震撼彈的記者會上，球隊營運總裁薩伊迪（Farhan Zaidi）以他一貫的幽默口條緩和名將退役的低迷氣氛，開玩笑地表示自己曾考慮讓波西兼任總教練，如此一來，巨人就能簽下哈波（Bryce Harper）了。

MLB／巨人鐵捕波西退休 前隊友齊托寫詩致敬

巨人鐵捕波西(Buster Posey)今日正式宣布退休，結束12年大聯盟生涯，在這對巨人上下充滿傷感的一天，曾與他當過隊友的退役名將齊托(Barry Zito)也加入行列，在推特貼出兩人合照，向這位

MLB／「Z魔神」葛蘭基恐不再當太空人 美媒：他想去國聯

繼先前媒體報導太空人隊強投葛蘭基（Zack Greinke）拒絕透露未來動向後，今《USA Today》再加碼爆料，指出葛蘭基應該不會和太空人簽約，而且他想去國聯打球。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。