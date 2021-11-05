MLB／邦茲後最老的打擊王 古利爾明年開心續留太空人

榮獲本季美聯打擊王的古利爾（Yuli Gurriel），今日宣布2022年將持續為太空人效力，年薪也比2021年在多出150萬美元。

37歲的古利爾本季轟出15發全壘打，81分打點，並以3成19打擊率傲視美聯群雄，勇奪生涯首座打擊王獎盃，成為2004年巨人隊39歲的邦茲（Barry Bonds）後最老的打擊王。

古利爾（Yuli Gurriel）今也在推特開心發文，「很高興告訴大家，我已收到球隊通知，下個賽季我將繼續當太空人、再次回到休士頓，讓我們一起再拚一次吧。」

太空人是在2016年簽下這位頗受歡迎的古巴球員，古利爾也幫助球隊在2017年奪下世界大賽冠軍。即便去年縮水賽季成績不盡理想，太空人還是和他簽下1年700萬美元，附帶2022年800萬美元選擇權，而他也以拿下美聯打擊王成績回報。

太空人內野四核心已寫下一起奮戰73場季後賽的聯盟紀錄，其中亞土維(Jose Altuve)與布萊格曼(Alex Bregman)都還有3年合約，如今留住古利爾後，就看成為自由球員的柯瑞亞能否回歸再推高紀錄，他在世界大賽結束曾表示，「若太空人對我有興趣，他們有我的電話。」

Gurriel, 2B Jose Altuve, SS Carlos Correa and 3B Alex Bregman have played in 73 career playoff games together, the most of any four players in MLB history.

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