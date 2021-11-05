快訊

揭開馬雲突然失寵之謎！原來是見了這個人沒報備

MLB／邦茲後最老的打擊王 古利爾明年開心續留太空人

聯合新聞網 / 綜合報導
榮獲本季美聯打擊王的古利爾（Yuli Gurriel），今日宣布2022年將持續為太空人效力。 路透社
榮獲本季美聯打擊王的古利爾（Yuli Gurriel），今日宣布2022年將持續為太空人效力。 路透社

榮獲本季美聯打擊王的古利爾（Yuli Gurriel），今日宣布2022年將持續為太空人效力，年薪也比2021年在多出150萬美元。

37歲的古利爾本季轟出15發全壘打，81分打點，並以3成19打擊率傲視美聯群雄，勇奪生涯首座打擊王獎盃，成為2004年巨人隊39歲的邦茲（Barry Bonds）後最老的打擊王。

古利爾（Yuli Gurriel）今也在推特開心發文，「很高興告訴大家，我已收到球隊通知，下個賽季我將繼續當太空人、再次回到休士頓，讓我們一起再拚一次吧。」

太空人是在2016年簽下這位頗受歡迎的古巴球員，古利爾也幫助球隊在2017年奪下世界大賽冠軍。即便去年縮水賽季成績不盡理想，太空人還是和他簽下1年700萬美元，附帶2022年800萬美元選擇權，而他也以拿下美聯打擊王成績回報。

太空人內野四核心已寫下一起奮戰73場季後賽的聯盟紀錄，其中亞土維(Jose Altuve)與布萊格曼(Alex Bregman)都還有3年合約，如今留住古利爾後，就看成為自由球員的柯瑞亞能否回歸再推高紀錄，他在世界大賽結束曾表示，「若太空人對我有興趣，他們有我的電話。」

Gurriel, 2B Jose Altuve, SS Carlos Correa and 3B Alex Bregman have played in 73 career playoff games together, the most of any four players in MLB history.

太空人 古巴

相關新聞

MLB／家人、傷病決定退休 波西：我不再享受棒球

波西（Buster Posey）的年代宣告結束，這位巨人隊鐵捕今天正式退休，傷病的折磨與陪伴家人的念頭，是他決定結束12...

MLB／波西夠格進名人堂？克蕭投贊成票：最強捕手

巨人隊鐵捕波西（Buster Posey）今天宣布退休，外界對於他是否夠格進入名人堂，引起不小討論聲浪，而生涯對戰經驗最...

MLB／「根本毫無疑問」 前巨人隊教頭看好波西入主名人堂

巨人隊名捕波西（Buster Posey）於美國時間4日下午在記者會上宣布高掛球衣，許多球迷也開始爭論波西是否有資格入主名人堂。據《NBC Sports》報導，前巨人隊教頭、生涯2000勝俱樂部成員之一的波奇（Bruce Bochy）對此相當有信心，認為這位優秀的子弟兵將來一定能進入名人堂。

MLB／想簽哈波錢從哪來？ 巨人營運總裁曾要波西球員兼總仔

巨人隊一代鐵捕波西（Buster Posey）於賽季結束後宣告退休，在他投下震撼彈的記者會上，球隊營運總裁薩伊迪（Farhan Zaidi）以他一貫的幽默口條緩和名將退役的低迷氣氛，開玩笑地表示自己曾考慮讓波西兼任總教練，如此一來，巨人就能簽下哈波（Bryce Harper）了。

MLB／巨人鐵捕波西退休 前隊友齊托寫詩致敬

巨人鐵捕波西(Buster Posey)今日正式宣布退休，結束12年大聯盟生涯，在這對巨人上下充滿傷感的一天，曾與他當過隊友的退役名將齊托(Barry Zito)也加入行列，在推特貼出兩人合照，向這位

MLB／「Z魔神」葛蘭基恐不再當太空人 美媒：他想去國聯

繼先前媒體報導太空人隊強投葛蘭基（Zack Greinke）拒絕透露未來動向後，今《USA Today》再加碼爆料，指出葛蘭基應該不會和太空人簽約，而且他想去國聯打球。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。