MLB／「根本毫無疑問」 前巨人隊教頭看好波西入主名人堂

巨人隊名捕波西（Buster Posey）於美國時間4日下午在記者會上宣布高掛球衣，許多球迷也開始爭論波西是否有資格入主名人堂。據《NBC Sports》報導，前巨人隊教頭、生涯2000勝俱樂部成員之一的波奇（Bruce Bochy）對此相當有信心，認為這位優秀的子弟兵將來一定能進入名人堂。

「這個問題在我心中根本毫無疑問。或許會有人說『他的大聯盟生涯不夠長』，但我的看法是，過去十年內，沒有一個球員為比賽帶來比他更大的影響。十年內他贏得了三座世界大賽冠軍，還有打擊獎項等，其他大大小小的獎他都得過了。」波奇說道。

波奇也讚揚，波西是個「成功的人」，並表示雖然他沒打出4、500支全壘打，但作為一個捕手，他在攻防兩端都對比賽發揮了極大的影響力，「沒有人做得比他更多，戒指表明了這一點。十年3枚戒指，我認為這就是證據。」

波西職棒生涯獲獎無數，他曾7度入選明星賽，並在2010、2012、2014三度奪下世界大賽冠軍，更得過國聯新人王、MVP、打擊王、金手套、銀棒獎、漢克阿倫獎、東山再起獎等多座獎項。2011年時，他因在本壘遭跑者衝撞身受重傷，此後大聯盟便修改了有關於本壘衝撞的規章，被稱之為《波西條款》。

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