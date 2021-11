MLB／巨人鐵捕波西退休 前隊友齊托寫詩致敬

巨人鐵捕波西(Buster Posey)今日正式宣布退休,結束12年大聯盟生涯,在這對巨人上下充滿傷感的一天,曾與他當過隊友的退役名將齊托(Barry Zito)也加入行列,在推特貼出兩人合照,向這位球員時期的好搭檔致敬。

波西因傷病折磨和家庭因素,於今日正式退休,與他一起同隊多年,並且是2012年奪冠功臣的齊托也發文向他致意,貼出兩人在2012年奪冠的合照,用一首詩讚頌他的成就。

齊托盛贊波西是個傳奇,並且寫下:「親愛的波西,你是聯盟的先驅,達到許多人未曾有的成就。棒球就是你的上帝,總是用謙遜與崇敬的心態對待比賽,在巨人球迷眼中你是『有志者事竟成』(Walk on water)的最佳範例,但對你來說,你只是全心一意的熱愛比賽,並且享受其中。」

齊托用「能在水上走路」來形容波西不可思議的生涯,對巨人迷來說,波西代表的就是無論面對任何困境都能克服的精神,他就是真的能在水上行走的神人。

Dear @BusterPosey, you are a rare bird.



You have what most of us MLB players never did, true perspective. You didn’t bow down & worship the game of baseball as if it were your God. In the eyes of @SFGiants fans, you walked on water but to you, it was just a game you loved to... pic.twitter.com/aPrmHrsPTu