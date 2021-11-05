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MLB／巨人鐵捕波西退休 前隊友齊托寫詩致敬

聯合新聞網 / 綜合報導
波西宣布退休，曾經的好隊友齊托在推特上寫詩致敬。 歐新社
波西宣布退休，曾經的好隊友齊托在推特上寫詩致敬。 歐新社

巨人鐵捕波西(Buster Posey)今日正式宣布退休，結束12年大聯盟生涯，在這對巨人上下充滿傷感的一天，曾與他當過隊友的退役名將齊托(Barry Zito)也加入行列，在推特貼出兩人合照，向這位球員時期的好搭檔致敬。

波西因傷病折磨和家庭因素，於今日正式退休，與他一起同隊多年，並且是2012年奪冠功臣的齊托也發文向他致意，貼出兩人在2012年奪冠的合照，用一首詩讚頌他的成就。

齊托盛贊波西是個傳奇，並且寫下：「親愛的波西，你是聯盟的先驅，達到許多人未曾有的成就。棒球就是你的上帝，總是用謙遜與崇敬的心態對待比賽，在巨人球迷眼中你是『有志者事竟成』(Walk on water)的最佳範例，但對你來說，你只是全心一意的熱愛比賽，並且享受其中。」

齊托用「能在水上走路」來形容波西不可思議的生涯，對巨人迷來說，波西代表的就是無論面對任何困境都能克服的精神，他就是真的能在水上行走的神人。

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