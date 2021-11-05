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MLB／曾為簽哈波動歪腦筋 巨人營運總裁曾要波西球員兼總仔

聯合新聞網 / 綜合報導
巨人隊捕手波西將宣布退休，引起大聯盟震撼。（美聯社）
巨人隊捕手波西將宣布退休，引起大聯盟震撼。（美聯社）

巨人隊一代鐵捕波西（Buster Posey）於賽季結束後宣告退休，在他投下震撼彈的記者會上，球隊營運總裁薩伊迪（Farhan Zaidi）以他一貫的幽默口條緩和名將退役的低迷氣氛，開玩笑地表示自己曾考慮讓波西兼任總教練，如此一來，巨人就能簽下哈波（Bryce Harper）了。

薩伊迪提到，在2018年巨人隊前任總教練波奇（Bruce Bochy）退休前，各界紛紛猜測接替的教頭人選，甚至開起了「賭盤」，註明不同人選的賠率。薩伊迪發現波西的名字也在名單後傳訊息給他，開玩笑地表示如果波西能兼任球員與教練，就能夠省下總教練的薪水，簽下當時已是自由球員的哈波。

波西也很「配合演出」，他回覆：「我覺得我比那些賠率高的人選要適合多了。」

巨人隊營運總裁薩伊迪在2018年時曾為了簽下當時是自由球員的哈波（圖），將歪腦筋動到波西身上。 路透
巨人隊營運總裁薩伊迪在2018年時曾為了簽下當時是自由球員的哈波（圖），將歪腦筋動到波西身上。 路透

最終，波西當然沒有成為巨人隊教頭，哈波也沒有加盟巨人，如同我們所看到的，他在2019年與費城人簽下了一份13年3.3億美元（約新台幣92億211萬元）的大約，而據報導，巨人當時的報價是12年3.1 億美元（約新台幣86億4441萬元）。

不過，巨人在沒有哈波的今年賽季仍繳出例行賽107勝的全聯盟最佳戰績，反觀費城人則是打出82勝80敗，未能進入季後賽。

薪水 記者會

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