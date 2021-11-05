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MLB／賈納不執行合約 但目標仍是明年人在洋基

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
賈納確定不執行球員選擇權，加上洋基也拒執行球團選擇權，他成為自由球員。 美聯社
賈納確定不執行球員選擇權，加上洋基也拒執行球團選擇權，他成為自由球員。 美聯社

洋基資歷最深的老「園丁」賈納（Brett Gardner），確定不執行球員選擇權，加上洋基也拒執行球團選擇權，他成為自由球員，對於下一步，他的目標仍是回到洋基。

賈納從2008年在洋基升上大聯盟開始，至今已效力長達14年，他是洋基陣中最資深球員，他的合約附帶有明年230萬美元的球員選擇權及718萬美元的球團選擇權，雙方都無意執行，賈納確定成為自由球員，但仍有可能以「中庸」價碼重返洋基。

「我希望我明年會回來。」賈納表示，「我希望我會回到洋基，希望明年2月時，我人會在坦帕（洋基春訓基地），但現在還有滿長一段時間，還有很多事情等待解決，我們等著看會如何發展吧！」

賈納本季原本被設定為4號外野手，但在外野出現傷兵的情況下，他幾乎場場出賽，本季共打140場，繳出打擊率2成22、10轟、39分打點。

賈納還需與家人討論下一步，他在去年的新冠賽季就曾提到退休，他說自己不想在空蕩蕩的球場裡引退，今年也因顧慮到可能是自己的最後一季，他也會在客場之旅帶上家人。

洋基 賈納 自由球員

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