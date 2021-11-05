MLB／波西夠格進名人堂？克蕭投贊成票：最強捕手

巨人隊鐵捕波西（Buster Posey）今天宣布退休，外界對於他是否夠格進入名人堂，引起不小討論聲浪，而生涯對戰經驗最多的道奇資深強投克蕭（Clayton Kershaw），投下他的1票，認為若要考慮攻守兩端，波西絕對是這個年代的最強捕手。

從2010年起，兩人共過招120打席，波西累積113打數敲出25安打，包括3轟，另有6次四壞球、1次觸身球保送，克蕭則賞出19次三振。

面對長期同國聯西區較勁的對手退役，克蕭也表達惋惜，「我對他擁有數不盡的敬意。」

克蕭表示，「我想最好的說法是，當你長期面對一位對手，長期處於道奇、巨人的世仇關係，對於對手球隊肯定都會存在敵意，與國西的其他球隊也曾有過不愉快，但我一直都很尊敬波西，他在場上的行為舉止非常、非常得體。」

想多陪伴家人，是波西退休主因。 美聯社

柯蕭透露，有了兒子後，他常常在想希望他們學習的對象，考量的點不只是希望孩子們在場上打出怎樣的比賽，還有與隊友的互動及其他行為舉止，而波西就是他最希望孩子效法的榜樣，「對我來說，波西就在這份名單名列前茅。」

波西是否夠格入選名人堂引起熱議，克蕭也聊到這個話題，他直言不清楚捕手入選標準，「但在我們這個年代，聊到捕手，他就是最棒的那一個。」

克蕭列舉，「他贏過世界大賽，他蹲捕繳出MVP級的成績，他拿過年度新人王，我不清楚要完成多少成就才能進入名人堂，但我所知道的是，在過去11、12年的時間裡，他就是棒壇最佳捕手。」他表示，莫里納（Yadier Molina）、培瑞茲（Salvador Perez）、茂爾（Joe Mauer）等人也都是很棒的捕手，「但如果考慮攻守兩端，波西才是最棒的。」

克蕭也祝賀波西退休的決定，「他做出了很酷的決定，他希望花時間陪伴他美麗的家人，而我很榮幸成為他生涯裡的一部分。」

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