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MLB／季中神交易助勇士封王 「功夫熊貓」賺進第4枚冠軍戒

聯合新聞網 / 綜合報導
「功夫熊貓」山多瓦賺到第四枚冠軍戒。 擷圖自推特
「功夫熊貓」山多瓦賺到第四枚冠軍戒。 擷圖自推特

在年初為勇士出賽69場的「功夫熊貓」山多瓦（Pablo Sandoval），在季中被交易到印地安人隊，換來剛奪下國聯冠軍賽MVP的羅沙里歐（Eddie Rosario）。即便如此山多瓦（Pablo Sandoval）還是獲得一枚冠軍戒指，成為現役球員中擁有最多枚冠軍戒的人。

山多瓦（Pablo Sandoval）效力舊金山巨人隊長達10年時間，分別在2010、2012和2014贏得世界大賽冠軍。隨後轉至紅襪隊，並簽下五年總值9500萬美金的合約，但卻因傷勢問題，導致始終表現低迷，遭到紅襪隊認賠釋出，之後又與老東家巨人隊簽下小聯盟合約。在2021年則是被勇士交易至印地安人隊，隨後也遭釋出。

美媒直言點出，在勇士打擊率僅0.178山多瓦（Pablo Sandoval），離隊或許為勇士帶來好運，被交易換來的羅沙里歐為勇士帶來許多關鍵分並在最後奪得世界大賽冠軍，也讓山多瓦（Pablo Sandoval）獲得第四枚冠軍戒指。

舊金山

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