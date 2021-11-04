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MLB／放棄1年3.6億選擇權讓人意外 菊池雄星成為自由球員
日籍左投菊池雄星在水手隊未執行明年的球團選擇權後，也選擇不使用球員選擇權，成為自由球員，挑戰複數年合約是最可能的目的。
菊池雄星在2019年加盟水手隊時，簽下一筆特殊合約，前三年菊池能夠拿到4300萬美元，合約第四年，雙方都有選擇權，球團選擇權為4年6600萬美元（約台幣18.4億元），球員選擇權則是1年1300萬美元（約台幣3.6億元）。
考量菊池今年表現，水手隊未選擇讓他再留4年，但菊池雄星也未選擇保險的1年合約，「MLB Trade Rumors」推測，或許爭取複數年合約才是關鍵，而且自由市場上總是缺乏先發投手。
菊池雄星今年上半季6勝4敗、防禦率3.48，入選生涯第一次的明星賽，但到了下半季突然變了個人，只拿下1勝5敗，防禦率5.98，而且最後4場先發都無法投超過3局。
在水手隊的三年期間，菊池雄星先發70場，累積15勝24敗，防禦率4.97，365.2局投出326次三振，加上30歲的年紀，仍對其他球隊具有吸引力。
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