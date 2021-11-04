MLB／今年打擊才回春 巨人鐵捕波西決定退休

巨人隊鐵捕波西（Buster Posey）決定退休，令人意外的不僅是年紀才34歲，今年打擊更回到高峰，但是國聯分區系列賽結束後的一番談話，或許透露了他想多陪陪家人的心聲。

根據大聯盟官網報導，波西預計明天將召開記者會正式宣布退休，不過巨人隊目前未對此事回應，由於巨人握有波西明年球季的選擇權，外界原本認為雙方至少還會再合作一年。

波西在2018、19年表現確實下滑，去年因新冠肺炎疫情選擇不打，今年反而繳出回春表現，18轟、56分打點以及3成04打擊率，也帶領巨人隊重返季後賽，還有實力繼續打下去。

不過巨人隊今年在國聯分區系列賽遭道奇隊淘汰，波西賽後的談話透露些許意向，他說：「我想多花點時間陪伴妻子，多跟她聊聊，而且好好當一下4個孩子的全職老爹，我會慢慢生活，看事情如何發展。」

生涯效力巨人隊12年，波西不僅個人獎項多，2010年新人王、2012年年度MVP加上打擊王，2016年金手套獎以及4座銀棒獎，也在2010、12、14年幫助巨人隊在世界大賽封王，成為絕對的招牌球星。

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