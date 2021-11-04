神交易+精準一年約 勇士總管四年打造一座冠軍

季賽僅拿下88勝的勇士隊，今年奇蹟似地拿下睽違26年的世界大賽冠軍。能在一票主力都缺陣下還能完成這不可能的任務，絕對不能不提在幕後打造這支冠軍隊伍的功臣—總管安索波洛斯(Alex Anthopoulos)。

安索波洛斯在2017年球季結束後，接替因違反國際球員簽約規範而遭到終身禁賽的柯波拉(John Coppolella)，成為勇士隊新任總經理。當年他算是在球隊深陷醜聞後接下這擔子，且勇士隊前一年戰績還不到五成，可見這位子相當不好做。但現年44歲的他，早在32歲時就當上藍鳥隊的總管，從2010年球季一直擔任到2015年，終於在最後一年成功幫助藍鳥隊闖進睽違22年的季後賽，有過相當成功的經驗。

但安索波洛斯在藍鳥時期並非一路順遂，由於前五季都沒辦法帶領球隊打進季後賽，安索波洛斯在藍鳥隊時的總管位子也曾經岌岌可危，他在藍鳥隊的最後一年在季前交易來了該年的MVP唐納森(Josh Donaldson)，並簽下馬丁(Russell Martin)和艾斯特拉達(Marco Estrada)，展現強烈的企圖心。他更在季中交易截止日前換來王牌投手普萊斯(David Price)和明星游擊手土洛威斯基(Troy Tulowitzki)，最後終於終結了藍鳥隊的季後賽荒。

安索波洛斯在2014年底幫藍鳥從運動家換來唐納森，結果唐納森打擊大爆發，成為美聯年度MVP，這筆成功的交易讓安索波洛斯找回信心，也讓他了解到適時找外援的重要性。 歐新社資料照片

安索波洛斯獲選2015年Sporting News的年度最佳總管，他也把當年在藍鳥隊的成功經驗複製到勇士隊，尤其是他在交易上的神操作。今年勇士隊已少了主力投手索羅卡(Mike Soroka)，六月開始又少了因家暴案而缺陣的主砲歐蘇納(Marcell Ozuna)，明星賽前巨星阿庫納(Ronald Acuna Jr.)宣告整季報銷的消息更是晴天霹靂。勇士隊明星賽前的戰績只有不到五成勝率的44勝45敗，但安索波洛斯靠著一連串的交易讓這支球隊起死回生。

在這幾筆交易中，最為人津津樂道的莫過於在季後賽大放異彩的外野四球星。其實彼德森(Joc Pederson)、索勒(Jorge Soler)、羅沙里歐(Eddie Rosario)和杜沃(Adam Duvall)在今年來到勇士前的成績都不突出，四人在前東家的OPS分別為.718、.658、.685和.755，WAR值分別為-0.3、-1.4、0.6和1.9，四個人的WAR值加起來只有0.8，連阿庫納一個人3.6的四分之一都不到，誰會想到這四個人會有多大的貢獻？也因此安索波洛斯可藉此機會逢低買進，其中羅沙里歐還是用「功夫熊貓」山多瓦(Pablo Sandoval)換來的，而索勒今年在皇家隊的成績還是負的。結果一位是今年國聯冠軍系列賽的MVP，另一位則是世界大賽MVP。

安索波洛斯在交易截止日前換來的索勒(右)和羅沙里歐(中)分別拿下世界大賽MVP和國聯冠軍戰MVP，這麼厲害的交易真是史上少見。 美聯社

勇士隊今年季後賽的鐵牛棚也是由安索波洛斯在這兩年精心打造，季後賽0失分的終結者史密斯(Will Smith)是在去年以3年3900萬美元簽下。另一位有鬼神般表現的麥札克(Tyler Matzek)甚至是從獨立聯盟簽下的，這位首輪選秀第11順位的前大物已有5年沒站上大聯盟舞台，去年勇士隊給了他重返最高殿堂的機會，終於在今年的季後賽開花結果。其他的牛棚主力包括馬丁(Chris Martin)、查維斯(Jesse Chavez)和史邁利(Drew Smyly)也是安索波洛斯任內延攬的，都做出了一定的貢獻。

安索波洛斯掌管下的勇士隊，還以頻頻用一年短約簽下自由球員的短線操作著稱。2018年以小聯盟合約簽下的桑契斯(Anibal Sanchez)、 2019年的唐納森和凱柯(Dallas Keuchel)、2020年拿下國聯全壘打王與打點王的歐蘇納都是成功的案例。而今年的成功案例則是季後賽頭號先發摩頓(Charlie Morton)，他的合約只有一年1500萬，可說是相當划算的投資。這幾筆一年合約，成功讓安索波洛斯接手勇士隊後的四年，每一年都在國聯東區封王。

安索波洛斯(右)在接任勇士經理時，正是球隊近年最黑暗的時期，他一直努力找尋被低估的球員，用非常合算的薪資簽下一年合約，逐漸改善勇士體質，最後只花了短短四年就打造出冠軍球隊。 路透社

勇士隊從1991年起就曾經連續14季在國聯東區封王了，對於經歷過這段日子的老勇士迷來說，分區第一是相當稀鬆平常的事，這樣的成績對他們來講早已麻痺，美中不足的是這麼多次的分區第一卻只有一座冠軍。而安索波洛斯上任後，除了有自家農場出身的弗里曼(Freddie Freeman)、阿庫納、奧比斯(Ozzie Albies)、萊利(Austin Riley)、弗里德(Max Fried)、安德森(Ian Anderson)和索羅卡作為厚實的基底外，更以自己精明的運籌帷幄打造出一支具高度競爭力的球隊，上任第一年就帶領這支前一年勝率不到五成的球隊重返季後賽，去年他們也突破天花板，睽違19年再闖國聯冠軍賽。今年總算更上一層樓，終於拿下26年以來的第一座世界大賽冠軍。

商品推薦