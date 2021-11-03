MLB／想過是太空人最後打席 柯瑞亞談續約：他們有我電話

太空人在世界大賽第六戰不敵勇士後，即將成為自由球員的太空人游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）賽後向記者坦承，「確實想過這可能是在太空人的最後打席。」

27歲的柯瑞亞本季在148場例行賽640打席中，轟出生涯新高26發全壘打、跑回92分，並繳出0.279／0.366／0.485打擊三圍，也被認為是今年自由市場最搶手的球員。

太空人三年內兩次在世界大賽失利，柯瑞亞在賽後記者會上，面對記者提問下個賽季是否會選擇留下來，他不但沒有逃避問題，還直接坦承「老實說，這是我唯一想到的事情，有很多複雜的情緒，畢竟我在這支球隊待了七年。對，我當然有想到這件事。」

柯瑞亞隨後也提到，太空人尊重他在賽季期間不想討論延約，他表示，「賽季結束後如果還有興趣討論，他們有我的電話號碼。」

季初的時候雙方其實有試圖討論新合約，但很快就談判破裂因為當時太空人提出1.25億的報價柯瑞亞並不滿意，不論太空人休賽期間是否願意提高報價，經過這個賽季後，柯瑞亞亮眼的表現讓他身價高漲，現在大家認為他會將目光投向和大都會明星游擊手林多(Francisco Lindor)差不多的合約，也就是10年3.41億美元的超級大約。

商品推薦