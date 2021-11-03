MLB／季後賽機率一度僅7.3% 勇士克服傷病逆襲奪冠

勇士今天在世界大賽第六戰作客太空人，終場以7：0完封對手，奪下隊史自1995年睽違26年的總冠軍，不過勇士這條冠軍路走得相當艱辛，尤其當新星亞古納（Ronald Acuña Jr.）宣告整季報銷後，勇士甚至被預測只有7.3%的機率能晉級季後賽。

亞古納於明星賽前的一場比賽中，為了接一顆深遠飛球，導致右腳前十字韌帶撕裂，必須進行手術因此宣告整季報銷，勇士雖然在亞古納受傷的那天獲勝，戰績提高到44勝44敗，當天季後賽機率顯示只有8.7%，隔天輸球後賠率再下跌至7.3%，由此可見當時大家非常不看好勇士能晉級，更不用提奪冠。

受到傷病的影響，勇士在明星前的戰績不到5成，在總經理安索波洛斯（Alex Anthopoulos）交易大限前的神操作後，直到8月8日才以57勝56敗爬到5成勝率以上，沒想到之後就異軍突起，七天後他們首次坐上國聯龍頭的寶座，最後還順利在分區封王。

安索波洛斯當時表示他認為球隊還是有贏得國聯東區冠軍的可能，因此不願在交易大限前當賣家，最終也證明他是對的，「我想首要之務只需擔心球隊是否能打進季後賽，這幾年我們看過好幾支外卡球隊最終還是能打進世界大賽，你永遠不知道這次會不會輪到自己」，他的這番話會許能作為其他球隊總管操盤的借鏡。

勇士本季在國聯第一的位置只有51天，遠遠短於其他五個分區冠軍，倒數第二短的釀酒人都還有98天。

拿下2021年總冠軍後，勇士與1964年紅雀一同成為大聯盟歷史上唯二兩支在全明星賽前戰績低於5成，最終卻贏得世界大賽冠軍的球隊。

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