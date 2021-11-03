MLB／執教24年一冠未得史上最久 貝克：心痛但不放棄

太空人五年內三度闖進世界大賽，但今天在第六戰仍不敵勇士，無奈與冠軍盃擦肩而過，而最悲情男主角非太空人72歲主帥貝克(Dusty Baker)莫屬，執教生涯24年一冠未得是史上最久，賽後他坦言，「心真的很痛。」

身為大聯盟第二年長的總教頭，貝克可說是身經百戰，他是歷史上唯一一位帶領五支不同球隊贏得分區冠軍的總教練，雖然當他是球員時拿過一枚冠軍戒指，但帶隊24年卻無一冠無疑是他最大的遺憾。他上一次闖進世界大賽要追溯到2002年，當年他先帶領巨人拿下國聯分區冠軍，但最終在世界大賽不敵天使。

隨後幾年雖然有打進季後賽，但都走得不遠，2003年執掌小熊兵符，但在國聯冠軍賽敗北，2010年和2012年率領紅人也都在首輪出局；接下國民教頭一職後，儘管2016、2017年連兩季帶隊拿下國聯東區冠軍，但季後賽卻慘遭「一輪遊」。

賽後貝克坦言，「我感到很失望，但我是一個堅持不懈的人，你懂我的意思嗎？我的意思是，你晚上回家，你會想到這種失望，但你必須繼續努力，當然我是不會放棄的，所以就像我說的那樣，我個人感到失望，更衣室裡的球員更痛心，不過我們是一個團隊，我們是這支球隊的一員，也是這座城市的一分子。」

至於被問到這回與2002年相比，哪次比較令人失望，貝克表示永遠不會習慣輸球，但相較之下2002年確實比較痛，「因為當年我們領先過」。

再次爭冠失利後，貝克還不打算退休，表態明年願意繼續執教，「我在這還有工作沒完成，我喜歡這些球員，也熱愛休士頓這座城市，這裡更有很棒的球迷」，這位老教頭強調：「我會回來的！」

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