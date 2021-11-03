快訊

直播／今本土、死亡案例再+0 新增境外移入7例

從軍訓教官升到上將的傳奇...國防部前部長湯曜明逝世 享壽81歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／「神交易」功臣在哪？勇士總經理染疫缺席

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
勇士封王這晚，卻少了「神交易」的推手總經理安索波洛斯。 美聯社
勇士封王這晚，卻少了「神交易」的推手總經理安索波洛斯。 美聯社

美國職棒勇士隊今天拿下暌違26年的世界大賽冠軍，季中交易被視為關鍵補強，重要推手、總經理安索波洛斯（Alex Anthopoulos）卻在封王戰缺席，原因是感染新冠肺炎。

根據ESPN報導，安索波洛斯在台灣時間10月31日發現確診，但對外界保密，不希望這項消息讓大家分心，安索波洛斯透過簡訊表示：「我希望保持低調，不想冒險在世界大賽結束前造成分心。」

勇士總經理安索波洛斯（右)確診新冠肺炎缺席第六戰。 路透社
勇士總經理安索波洛斯（右)確診新冠肺炎缺席第六戰。 路透社

勇士隊今天在世界大賽第6戰以7：0擊敗太空人隊封王，賽後老闆、總教練一一發言，安索波洛只能在家跟家人一起觀戰，但他說：「非常開心。」也認為自己趕得上後天的封王遊行。

安索波洛斯的季中補強操作有多重要？從印地安人隊找來的羅沙里歐（Eddie Rosario）是國聯冠軍賽MVP，原本是皇家隊的索勒（Jorge Soler）則成為世界大賽MVP。

勇士隊的聯盟冠軍賽MVP跟世界大賽MVP在同一季原本效力不同球隊，這是史上第一次出現。

世界大賽 勇士 皇家

延伸閱讀

MLB／索勒3發超前轟奪世界大賽MVP 古巴球員第2人

MLB／勇士3轟助威完封太空人 暌違26年世界大賽奪冠

MLB／勇士又是神交易外野手發威 索勒夯飛出場外的3分砲

生死第六戰？太空人艾瓦瑞茲、勇士羅沙里歐是關鍵

相關新聞

MLB／勇士3轟助威完封太空人 暌違26年世界大賽奪冠

勇士隊在世界大賽第6戰靠著索勒（Jorge Soler）、史旺森（Dansby Swanson）、弗里曼（Freddie...

MLB／索勒3發超前轟奪世界大賽MVP 古巴球員第2人

勇士隊在今天擊敗太空人隊，拿下隊史暌違26年的世界大賽冠軍獎杯，而世界大賽MVP則由敲出3轟的索勒（Jorge Sole...

MLB／「神交易」功臣在哪？勇士總經理染疫缺席

美國職棒勇士隊今天拿下暌違26年的世界大賽冠軍，季中交易被視為關鍵補強，重要推手、總經理安索波洛斯（Alex Antho...

MLB／想找有經驗老將 勇士開季前曾想交易冠軍功臣萊利

勇士在世界大賽第六戰以7：0完封太空人隊，拿下隊史暌違26年的冠軍獎盃，不過在今天比賽開打前，有美媒指出勇士季初時有想交易三壘手萊里（Austin Riley）的打算。 根據《今日美國》的報導，勇士

MLB／一哥楚奧特向天使施壓 盼能簽下巨投薛則

三屆塞揚王牌巨投薛則（Max Scherzer）在今年交易大限前被母隊國民交易出去，轉戰道奇後立刻成為即戰力，不過本季結束後他將成為自由球員，日前有消息指出，天使一哥「鱒魚」楚奧特（Mike Trou

MLB／錯誤治療加劇傷勢 狄葛隆：肘部舉了快一個小時

大都會王牌狄葛隆（Jacob deGrom）本季因右肘扭傷，球季最後倒數三個月基本上都缺陣，今天他表示傷勢遲遲沒有好轉甚至惡化的原因，在於接受核磁共振治療時，他手臂擺放的位置不正確導致傷勢加劇。 狄

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。