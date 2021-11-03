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MLB／「神交易」功臣在哪？勇士總經理染疫缺席
美國職棒勇士隊今天拿下暌違26年的世界大賽冠軍，季中交易被視為關鍵補強，重要推手、總經理安索波洛斯（Alex Anthopoulos）卻在封王戰缺席，原因是感染新冠肺炎。
根據ESPN報導，安索波洛斯在台灣時間10月31日發現確診，但對外界保密，不希望這項消息讓大家分心，安索波洛斯透過簡訊表示：「我希望保持低調，不想冒險在世界大賽結束前造成分心。」
勇士隊今天在世界大賽第6戰以7：0擊敗太空人隊封王，賽後老闆、總教練一一發言，安索波洛只能在家跟家人一起觀戰，但他說：「非常開心。」也認為自己趕得上後天的封王遊行。
安索波洛斯的季中補強操作有多重要？從印地安人隊找來的羅沙里歐（Eddie Rosario）是國聯冠軍賽MVP，原本是皇家隊的索勒（Jorge Soler）則成為世界大賽MVP。
勇士隊的聯盟冠軍賽MVP跟世界大賽MVP在同一季原本效力不同球隊，這是史上第一次出現。
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