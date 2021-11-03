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MLB／一哥楚奧特向天使施壓 盼能簽下巨投薛則

聯合新聞網 / 綜合報導
王牌巨頭薛則將成為自由球員，有消息指出天使一哥楚奧特向球隊施壓簽下薛則。 法新社
王牌巨頭薛則將成為自由球員，有消息指出天使一哥楚奧特向球隊施壓簽下薛則。 法新社

三屆塞揚王牌巨投薛則（Max Scherzer）在今年交易大限前被母隊國民交易出去，轉戰道奇後立刻成為即戰力，不過本季結束後他將成為自由球員，日前有消息指出，天使一哥「鱒魚」楚奧特（Mike Trout）對球隊施壓去簽下薛則。

薛則加入道奇後表現堪稱完美，出賽11場拿下7勝0敗的戰績，防禦率1.98、被上壘率0.82，季後賽的表現也依舊亮眼，只可惜受過度疲勞影響最後幾場無法出賽。

天使儘管有三屆MVP楚奧特和「二刀流」大谷翔平，仍難逃連續7年未進季後賽的命運，顯然楚奧特已經忍無可忍，根據一位天使球場實況轉播員在播客上透露，楚奧特向球隊表明希望下季能有薛則的加入。

他提到，「就我所知，天使許多球員都向球隊施壓，要他們簽下薛則，其中楚奧特將他的立場表明得非常清楚。」

不過隨後這名實況轉播員也坦言，天使現在面臨最棘手的問題就是球隊薪資，因為隊上光是楚奧特、三壘手瑞登（Anthony Rendon）、外野手厄普頓（Justin Upton）三人加起來就佔了1.3億的薪資空間，除非薛則願意降薪加入，否則天使恐怕給不起他要的薪水

薪資 薪水

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