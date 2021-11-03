MLB／想找有經驗老將 勇士開季前曾想交易冠軍功臣萊利

勇士在世界大賽第六戰以7：0完封太空人隊，拿下隊史暌違26年的冠軍獎盃，不過在今天比賽開打前，有美媒指出勇士季初時有想交易三壘手萊里（Austin Riley）的打算。

根據《今日美國》的報導，勇士內部曾討論過拿萊里去換一名經驗更豐富的三壘手，被談及的人選包含雙城隊唐納森（Josh Donaldson）和艾斯科巴（Eduardo Escobar）、紅雀隊亞瑞納多（Nolan Arenado）。不過從今年的結局看來，勇士選擇留下24歲的萊里是一個正確的選擇。

球季一開始或許勇士有後悔過沒有把萊里交易出去，因為他前兩個月似乎都沒有完全進入狀況，不過從六月開始萊里漸漸找回手感，最終不但繳出33轟、107打點、91得分、0.303打擊率的成績，還被認為是國聯MVP的角逐者之一。

萊里將火燙的打擊手感也帶進季賽，他多次在關鍵時刻挺身而出，其中最令人印象深刻的無疑是在國聯冠軍賽首戰，面對道奇最終敲出再見安打帶走比賽勝利，若不是當時萊里的關鍵一擊，勇士現在不一定能嘗到冠軍的滋味。

萊里今年世界大賽一共25次打席，敲出8支安打、帶有3分打點。

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