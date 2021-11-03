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MLB／索勒3發超前轟奪世界大賽MVP 古巴球員第2人

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
世界大賽MVP則由敲出3轟的索勒（Jorge Soler）拿下，成為史上第二位拿下世界大賽MVP的古巴球員。 美聯社
世界大賽MVP則由敲出3轟的索勒（Jorge Soler）拿下，成為史上第二位拿下世界大賽MVP的古巴球員。 美聯社

勇士隊在今天擊敗太空人隊，拿下隊史暌違26年的世界大賽冠軍獎杯，而世界大賽MVP則由敲出3轟的索勒（Jorge Soler）拿下，成為史上第二位拿下世界大賽MVP的古巴球員。

索勒今天在3局上2出局、一二壘有人的3分砲，為勇士隊先馳得點，最終也以7：0擊敗太空人，在世界大賽第6戰拿下關鍵第4勝，讓太空人主場飄下封王彩片。

披著古巴國旗受訪，索勒成為加入1997年馬林魚隊赫南德茲（Livan Hernandez），成為第二位拿下世界大賽MVP的古巴球員，他說：「當然是很開心，我很開心能夠到這支球隊。」

索勒纏鬥了8球才從先發投手賈西亞（Luis Garcia）手中轟出3分砲，他表示：「我就是很專心的在打席上，他也拿出了所有武器跟我周旋，才在2好3壞之後敲出全壘打。」

不只這一轟，索勒在世界大賽首戰1局上首打席敲出全壘打，寫下紀錄，而第4戰7局下也轟出一發帶有勝利打點的全壘打。

索勒在世界大賽3轟都幫助勇士取得領先，也讓他成為史上第6位在世界大賽敲出3發以上超前轟的球員，其他5人分別是1926年的貝比魯斯（Babe Ruth）、1928年賈里格（Lou Gehrig）、1972年坦納斯（Gene Tenace）、2015年葛蘭德森（Curtis Granderson）、2017年太空人隊史布林格（George Springer）。

世界大賽 勇士

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