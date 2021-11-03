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一億國民的內戰總動員：衣索比亞「首都圍城戰」殺戮待命

MLB／錯誤治療加劇傷勢 狄葛隆：肘部舉了快一個小時

聯合新聞網 / 綜合報導
大都會王牌狄葛隆本季因右肘扭傷，球季最後倒數三個月基本上都缺陣。 美聯社
大都會王牌狄葛隆本季因右肘扭傷，球季最後倒數三個月基本上都缺陣。 美聯社

大都會王牌狄葛隆（Jacob deGrom）本季因右肘扭傷，球季最後倒數三個月基本上都缺陣，今天他表示傷勢遲遲沒有好轉甚至惡化的原因，在於接受核磁共振治療時，他手臂擺放的位置不正確導致傷勢加劇。

狄葛隆本季為了解決各種和手臂相關的傷勢最終僅投了92局，他最後一次出賽在7月7號，但當時因前臂酸痛提前離場，後來因為疼痛感尚未緩解，大都會就讓狄葛隆進行MRI核磁共振檢查。

診斷結果為前臂輕微拉傷，傷勢其實並不嚴重，但根據狄葛隆本人的說法，他在進行核磁共振檢查的期間，因手臂擺放的位置導致了其他手臂問題。

狄葛隆認為，儘管核磁共振顯示的只是前臂輕度拉傷，但在接下來的幾天裡，他手臂的不適感從前臂蔓延到肘部。當時在檢查時，他趴在診療床、肘部在他身體上方舉了將近一個小時，接下來的幾天他感到手肘的疼痛感加劇，因此又再照了一次核磁共振，這次結果顯示部分韌帶撕裂。

雖然狄葛隆之後有得到隊醫的允許能開始投球，但大都會一方面出自保護陣中王牌的理由，一方面也是球隊沒有晉級季後賽的希望，因此最後選擇讓狄葛隆提前關機養傷，下季再戰。

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