MLB／勇士又是神交易外野手發威 索勒夯飛出場外的3分砲

勇士又是靠季中「神交易」的外野手發威！

世界大賽第六戰，只差一勝就能封王的勇士，在第三局靠著季中才加入的外野手索勒(Jorge Soler)敲出飛出場外的大號三分砲，打破0：0僵局先馳得點，讓太空人主場陷入沉寂，也一舉打退太空人先發投手賈西亞(Luis Garcia)，留下2.2局丟3分的成績。

索勒是在滿球數後，相中賈西亞一顆83.4英哩的卡特球，一棒將球掃出左外野場外，根據Statcast數據，這球擊球初速高達109.6英哩，仰角27度、飛行距離則遠達446英呎，在任何球場都毫無疑問是全壘打，揮棒後自己就知道這球留不住了，還演出帥氣甩棒動作。

這是索勒在世界大賽第三轟，成為勇士隊史在單一世界大賽至少敲出3轟的第四人，前三人分別是1957年的漢克阿倫（Hank Aaron）、1991年的史密斯（Lonnie Smith）與1995年的卡拉斯可（Ryan Klesko），若勇士最後奪冠，他將是世界大賽MVP熱門人選。

此外索勒這3轟全都幫助勇士取得領先，成為史上第6位在單一世界大賽能敲出3發超前轟的球員，史上最多的是1972年運動家的坦納斯(Gene Tenace)保持的4發超前轟。

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