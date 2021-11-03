生死第六戰？太空人艾瓦瑞茲、勇士羅沙里歐是關鍵

亞特蘭大勇士未能把握第五戰首局的杜瓦（Adam Duvall）滿貫砲「天賜良機」，使得太空人後來居上，不僅中斷勇士的季後賽主場七連勝，也將戰線延長至第六戰、戰場拉回休士頓。

能死裡逃生、回到主場─美粒果球場（Minute Maid Park），對太空人而言無疑士氣大振，畢竟他們不但阻止了勇士在主場快意封王，而太空人今年在自家主場拿下51場勝利，在美聯僅次於白襪和光芒，證明他們在休士頓十分「舒適自在」。反觀勇士今年例行賽的客場戰績雖然優於主場，但跨聯盟比賽（對美東）的戰績是慘澹的6勝14敗，且對勝率五成以上的球隊顯得掙扎，縱使世界大賽首戰佔得先機，仍不代表能順利再在休士頓取得世界大賽的第四場勝利。

世界大賽第6戰將回到太空人主場─美粒果球場，以太空人在主場的超高勝率來看，接下來的比賽是對他們相對有利。 美聯社

太空人總教練貝克（Dusty Baker）盛讚子弟兵：「他們經歷過許多場艱困的戰役，團結一致，字典裡沒有『放棄』，總努力尋求得分、反攻的可能性。」主戰游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）深具信心：「去年的美聯冠軍戰，我們在零勝三敗的劣勢下把光芒逼到了第七戰，所以今年世界大賽沒道理不能再拚到第七戰吧？」

勇士教頭史尼克（Brian Snitker）認為沒能在主場拿下重要的勝利難免可惜，但團隊凝聚力不會動搖：「只要能贏下冠軍，不管是在哪座球場都無所謂。」

世界大賽第六戰太空人將派出賈西亞(左)先發，他的近況要比勇士先發弗里德(右)好很多。 美聯社

第六戰勇士派出明星賽後表現極為出色的左投手弗里德（Max Fried），他季後賽的前兩戰延續季末優異身手、合計12局僅失2分，投出14次三振、沒有保送，但最近的兩場登板都吞敗投，合計9.2局失11分，近況並不理想，若無法及時振作，太空人打者將有機會突破、大量取分。但勇士的幾名值得信賴的牛棚投手─今年季後賽防禦率維持零的終結者史密斯（Will Smith）和每局被上壘率不到1的馬茲克（Tyler Matzek）都是充分休息的狀態（兩人的上次登板都是第四戰），若有危機或守成情況，當仁不讓。

太空人菜鳥賈西亞（Luis Garcia）和弗里德相反，季後賽前兩場出賽合計3局失10分，但最近兩場先發（美聯冠軍戰第六戰、世界大賽第三戰）共9.1局失1分，脫胎換骨、漸入佳境，保送率偏高是明顯隱憂。背水一戰的太空人「沒有明天」，牛棚則是全民皆兵的備戰狀態。

關鍵打者─羅沙里歐vs艾瓦瑞茲「左打交鋒」

攻守兼備的羅沙里歐（Eddie Rosario）是勇士淘汰道奇的大功臣，今年的季後賽15場出賽只有1場沒有上壘，三圍0.411/0.476/0.661，累積23支安打，是隊史單一年度季後賽的第二多，僅次於1995年助勇士奪冠的葛瑞森（Marquis Grissom）（25安），羅沙里歐向來冷熱分明，但燙起來的時候不講武德。檢視數據，無論今年季後賽對右投手或是客場成績，羅沙里歐都是最頂尖、最該挺身而出的。

2019年新人王、今年美聯冠軍戰MVP艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）雖是左打，但並不懼怕左投，生涯例行賽對左投的OPS達0.945，今年季後賽也屠殺左投，更重要的是，在主場20打數10支安打，三圍達0.500/0.607/1.000，即便世界大賽帳面成績不佳（16打數1安打，6K、5BB），不過不乏強勁擊球和選球上壘，如今回到主場，「觸底反彈」的時刻或許不遠矣。

第六戰預測：雙方膠著至後段局數，太空人靠艾瓦瑞茲勝利打點突圍。

註：本文數據截至台灣時間11月3日賽前。

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