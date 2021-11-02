MLB／兩隊投手被操壞 勇士主帥：所有人都油盡燈枯了
今年季後賽各隊不管是先發、中繼或是後援投手都被「操」的很慘，還好勇士可以明天將第六戰重責大任，給足足休息5天王牌弗里德（Max Fried），盼能拿下繼1995年隊史首座冠軍。
太空人明天則將推出美聯新人王候選人賈西亞（Luis Garcia）出戰，對於賈西亞僅休息3天就將掛帥先發，總教練貝克（Dusty Baker）表示，「我們認為明天派出他是最合適的選擇。我們意識到他休息時間很短，但以我們現在球隊的狀況來看，誰又不是在休息不足下上陣？」
目前兩隊在前五場比賽，每一場雙方都派出至少五位投手輪替，其中太空人共有兩位後援投手出戰四場，三位出戰三場，至於勇士也有四位後援投手已經上陣四次，由此可知大部分的投手都在缺乏休息下咬牙出戰。
勇士教頭史尼克（Brian Snitker）對此現象無奈表示，「現在正在打世界大賽的每個人都快油盡燈枯了，兩支球隊，所有球員，這真是漫長的一年。」
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