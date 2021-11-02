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MLB／出戰最多場季後賽組合 太空人內野4人組本季恐告終

聯合新聞網 / 綜合報導
太空人內野四核心是史上出戰最多場季後賽的四人組。 美聯社
太空人內野四核心是史上出戰最多場季後賽的四人組。 美聯社

太空人內野四核心二壘手亞土維（Jose Altuve）、游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）、三壘手布萊格曼（Alex Bregman）以及一壘手古瑞爾（Yuli Gurriel），明天世界大賽第六戰將成為他們四人在季後賽第73場共同出賽，是史上出戰最多場季後賽的四人組。

這四人在太空人並肩作戰長達六年，培養出深刻的兄弟情誼，經過今年的世界大賽後，他們四人在季後賽的出場數，已經超過大聯盟歷史上任何一個四人組，甚至超越洋基傳奇四核心基特（Derek Jeter）、威廉斯（Bernie Williams）、馬丁尼茲（Tino Martinez）以及歐尼爾（Paul O'Neill）在1996至2001年的68場，若太空人能將戰局逼近第七戰，那他們四人能將歷史紀錄再往前推進。

柯瑞亞對此表示，「我非常愛那些傢伙，我們一起成長，一起變得更優秀，我們期待看到彼此變得更完美，這就是我們每年互相激勵對方的方式，這真的很特別。」

不過由於柯瑞亞尚未與太空人簽下新合約，休賽季將有可能成為自由球員，四核心面臨拆夥危機，古瑞爾認為，「我們盡量不去想太多，雖然我們當然知道這可能是我們四人最後一個一起奮戰的系列賽，希望不是，我覺得他還是有希望回歸的。」

亞土維強調，「看看我們一起共同立下的功績，我們對過去五年三度叩關，這太令人印象深刻了，我們一起打了很多比賽，這意義重大。」

最後布萊格曼也提到，「我對於這個組合非常自豪，能夠每天與這些傢伙競爭是一種榮幸，和他們一起打球真的太棒了。」

太空人

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