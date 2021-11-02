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MLB／太空人布柏格曼冠軍賽低迷 原因來自手腕傷勢

聯合新聞網 / 綜合報導
太空人強打柏格曼陷入大低潮，隊友柯瑞亞認為問題出自手腕受傷。 美聯社
太空人強打柏格曼陷入大低潮，隊友柯瑞亞認為問題出自手腕受傷。 美聯社

太空人明星三壘手布柏格曼（Alex Bregman）世界大賽表現不如人意，前四戰打完14次打席僅敲出1支安打，逼得總教練貝克（Dusty Baker）在第五戰只好將他的棒次從第三棒調到第七棒，隊友柯瑞亞（Carlos Correa）認為他低潮的原因是出自於9月時手腕受傷到現在都尚未痊癒。

第五戰布柏格曼終於找回身手，第二局就敲出帶有打點的二壘安打，儘管如此，他仍然對自己的表現感到相當不滿意，「我的右手沒有力，正常情況下，我能夠握緊球棒，但我現在無法做到這一點。」

不過布柏格曼不想將自己不佳的近況全然推到傷病的問題上，當被記者問到打擊低潮是否和健康有關，他強調自己的身體狀況沒有問題。

布柏格曼近幾年不斷受傷病纏身，2019年打出生涯年，MVP票選拿下第二名後，2020年受右腿後腱傷勢所困，隔年又因左股四頭肌拉傷缺賽將近兩個多月，他自己都無奈表示，「我覺得我失去兩年巔峰期。」

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