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MLB／太空人續命回主場 柯瑞亞有信心逼出第七戰

中央社 / 休士頓1日綜合外電報導
太空人游擊手柯瑞亞有信心將戰線延長到第七戰。 路透社
太空人游擊手柯瑞亞有信心將戰線延長到第七戰。 路透社

休士頓太空人昨天讓亞特蘭大勇士本季季後賽首次在主場吞敗，對太空人而言，這場勝利來得正是時候。

在1比3落後、輸球就淘汰的美國職棒大聯盟MLB世界大賽第5戰，太空人1局下就被勇士敲出滿貫全壘打，但他們沒有放棄，一路追分，最後逆轉拿下勝利。明天第6戰太空人回到主場，希望複製G5的勝利、再次化解淘汰危機，把戰局逼進第7戰。

如果兩隊打到第7戰，那會在11月3日晚間登場。

太空人目前在世界大賽處於2比3落後，但他們很有理由樂觀以對。

太空人游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）在球隊昨天9比5贏下第5戰後表示：「我們去年（在美國聯盟冠軍系列賽對坦帕灣光芒）0比3落後，最後把戰局逼進第7戰，現在1比3落後，為什麼不能再逼出第7戰？」

若太空人最後贏得世界大賽，就將成為2016年芝加哥小熊以來，第一支從1比3落後劣勢後來居上，捧回世界冠軍的球隊。

太空人總教練貝克（Dusty Baker）表示：「壓力還在我們身上，因為他們領先。他們只要再贏一場，我們要贏兩場，但現在我們要回主場了。」

勇士明天將推出27歲左投弗里德（Max Fried）主投，他本季季後賽頭兩場先發表現出色，但之後兩場不甚理想，本季季後賽戰績1勝2敗，防禦率5.40。

弗里德10月21日在國家聯盟冠軍系列賽對洛杉磯道奇的第5戰先發，被敲出8支安打失5分，其中包括兩支全壘打，終場道奇11比2大勝。

10月27日，他在世界大賽第2戰披掛上陣，5局投球被敲出7支安打失6分，最後勇士2比7敗給太空人。

但勇士教頭史尼克（Brian Snitker）說：「你知道嗎，每次弗里德上來投球，我感覺都很好。他總是讓你有機會贏。如我所說的，我們的牛棚狀況很好，他休息夠充分，我們沒問題的。」

弗里德最近這兩場季後賽出賽前，共投出14次優質先發。

太空人預料將由菜鳥賈西亞（Luis Garcia）扛下第6戰先發大任，力阻勇士奪下1995年以來隊史首座世界冠軍。

24歲的賈西亞10月29日才在世界大賽第3戰先發上場，明天他將在僅休息3天的情況下登板。

賈西亞本季季後賽戰績1勝2敗，防禦率7.62。

世界大賽

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